Maslo, mäso aj ovocie! Obchodný reťazec pozitívne šokoval: VEĽKY zoznam vyše 100 potravín, ktoré kúpite bez DPH

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Velkonočné sviatky: Tradície na Veľkonočný pondelok (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Reťazec vysvetľuje, že do tejto akcie vybrali základné potraviny, pretože chcú zákazníkom dopriať ešte bohatšiu Veľkú noc. „Medzi produktami, ktorými sme takto upravili cenu nechýbajú základné potraviny ako napr. chlieb, maslo, mlieko, zemiaky, viacero druhov mäsa, jablká, paradajky, cibuľu, jogurty. Zlacnenie o desať percent sa týka aj mnohých ďalších produktov, ktoré si zákazníci kladú do košíkov prakticky pri každom nákupe,“ uviedol hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák. Zákazníci by mali potraviny so zníženou cenou ľahko rozlíšiť od ostatných výrobkov. Produkty sú označené špeciálnym symbolom - preškrtnutým nápisom DPH - priamo na cenovke.

Pozrite si kompletný zoznam zlacnených tovarov:

(Zdroj: Lidl)

Na Veľkú noc sa pripravujú aj iné siete

V súvislosti s výhodnou ponukou pre zákazníkov sme oslovili aj iné obchodné reťazce pôsobiace na našom trhu. „V Tescu nám záleží, aby zákazníci vždy nakupovali výhodnejšie, ponúkame im naozaj široký sortiment potravín a čo najlepšiu hodnotu za peniaze. Zaviedli sme zvýhodnené nákupy s vernostným programom Clubcard, vďaka ktorému zákazníci môžu nakupovať s výraznými zľavami. V rámci dlhodobého programu Garancie nízkych cien každý týždeň porovnávame stovky produktov dennej spotreby, aby sme sa uistili, že zákazník u nás nakúpi za skutočne nízke ceny v porovnaní s konkurenciou,“ uviedla hovorkyňa Tesca Mária Zerzanová. „Naši zákazníci tak majú istotu, že ušetria pri každom bežnom nákupe na viac ako 500 základných potravinách. Nižšie ceny v Tescu môžu teda zákazníci pozorovať aj za minulý týždeň – obzvlášť v rámci celého segmentu čerstvých potravín, mäse, rýb a hydiny, ale aj pri trvanlivých potravinách ako napríklad ryža, cestoviny či hotové jedlá. Vieme, že naši zákazníci oceňujú aj unikátne benefity Tesca – aj aktuálne môžu ušetriť ešte viac a získať zľavu až 20 percent na celý nákup vďaka zbieraniu e-nálepiek v aplikácii Clubcard (do 19. marca vrátane). Pred Veľkou nocou máme tiež pripravené veľmi zaujímavé akciové ceny s Clubcard, ktoré zákazníkov určite potešia,“ dodala.

Spoločnosť Kaufland tvrdí, že zákazníci u nich nájdu produkty vždy za výhodné ceny, ktoré medziročne u nás klesli až do výšky 33 percent. „Zlacnenie sa najvýraznejšie prejavilo pri olejoch a tukoch, no medziročné zmiernenie tempa rastu priemerných cien cítiť aj pri mlieku, syroch a vajciach. Prieskum bol zrealizovaný na základe porovnania bežných predajných cien vybraných obľúbených potravín platných pre naše predajne k 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024,“ uviedla hovorkyňa Lucia Vargová.

Na základe posledného porovnania cien vybraných sledovaných druhov tovaru ako maslo, chlieb, mlieko či niektoré druhy mäsa medzi decembrom 2023 a februárom 2024 uviedli, že u nich zákazníci nakupujú výhodnejšie ako koncom minulého roka, keďže ceny v ich predajniach klesli až o 9 percent vo váženom priemere.

(Zdroj: Getty Images)

Na Veľkú noc sa pripravila aj sieť predajní COOP Jednota. Pre zákazníkov pripravili výrazné zľavy v podobe zníženia cien základných potravín až do výšky 56 percent. "V období pred Veľkou nocou (už od 21.03.2024) si naši verní zákazníci, držitelia vernostnej karty COOP Jednota Klub, môžu uplatniť svoju zľavu za druhý polrok 2023. Výška zľavy sa odvíja od výšky ich predchádzajúcich nákupov (za obdobie júl – december 2023), preto zákazníkom odporúčame evidovať každý jeden nákup. Súčasne majú držitelia vernostnej karty možnosť využiť pravidelné špeciálne ponuky v inzertných novinách určené výhradne pre držiteľov vernostnej karty. Ceny vybraných tovarov sú pre držiteľov vernostnej karty ešte výhodnejšie ako je ich akciová cena," uviedla hovorkyňa Jana Kuklová.

Pre zákazníkov majú pripravenú tiež klasickú súťaž. "Podmienkou zapojenia sa do súťaže je v termíne od 7.3. do 3.4. 2024 uskutočniť nákup v hodnote minimálne 25 eur. Zákazník môže získať okamžitú výhru v podobe konkrétneho produktu alebo postupuje do záverečného žrebovania o hodnotné ceny," vysvetlila Kuklová.

"Ako každý rok, aj tento rok prichádzame so štedrou veľkonočnou ponukou v inzertných novinách pre zákazníkov vo všetkých regiónoch. Veľkonočné letáky obsahujú viac ako 50-percentný podiel potravín vyrobených na Slovensku. Pre zákazníkov sme pred Veľkou nocou ´Zošibali ceny.´Aktuálne si môže zákazník v našej sieti zakúpiť napr. slovenské mäsové výrobky so zľavou až do 56 percent, slovenské maslo so zľavou do 45 percent či tvaroh so zľavou do 32 percent. Kuchárky a cukrárky môžu využiť širokú ponuku produktov na varenie a pečenie za zošibané veľkonočné ceny, napr. čokoládu na varenie (180g) za 0,99 eur (so zľavou do 32 percent) či Palmarin (250g) za 0,79 eur (so zľavou do 34 percent). Pre zákazníkov sme pripravili bohatú ponuku veľkonočných cukroviniek, zeleniny, mliečnych výrobkov, nealko i alko nápoje za výhodné ceny," dodala.