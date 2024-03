Ľudia v šoku! Záhadný predmet v inzerátoch: Staré umývadlo alebo vzácna krstiteľnica? Nečakaná reakcia predajcu

(Zdroj: Getty Images, FB/Apsida.sk - Stredoveké kostolíky na Slovensku)

BRATISLAVA - Na internete sa objavil inzerát, v ktorom muž ponúkal stolík s umývadlom a nad to napísal, že ide o starožitnosť. Inzerát sa okamžite začal šíriť internetom a mnohí naznačovali, že by mohlo ísť o vzácnu krstiteľnicu. O čo však išlo v skutočnosti?

Na sociálnej sieti sa začal šíriť inzerát, ktorý na prvý pohľad vyzeral nenápadne. Muž ponúkal stolík spolu s umývadlom, ktorý bol vyrobený z kameňa. Nad to napísal, že "je to asi starožitné." Inzerát sa okamžite začal šíriť internetom a objavil sa aj na stránke Apsida.sk - Stredoveké kostolíky na Slovensku. Fanúšikovia týchto starožitných predmetov začali okamžite špekulovať, že by mohlo v skutočnosti ísť o vzácnu krstiteľnicu. "Je to vzácna krstiteľnica. Treba to nahlásiť," poznamenal jeden z fanúšikov stredovekých kostolov. Ako krstiteľnica to vyzerá aj podľa Martina. "Chlapec niekde čorkol (ukradol, pozn. redakcie) románsku krstiteľnicu...," skonštatoval pod príspevkom.

(Zdroj: FB/Apsida.sk - Stredoveké kostolíky na Slovensku)

Odborník nevylučuje, že môže ísť o starobylú pamiatku

Oslovili sme preto odborníka na krstiteľnice zo Slovenskej akadémie vied Martina Nováka, podľa ktorého nejde jednoznačne určiť, že je to vzácny predmet avšak nie je možné to ani vylúčiť. "Z dostupných fotografií sa rozhodne nedá určiť o aký predmet ide, dokonca ani z akého materiálu je vyrobený. Niekedy starý, patinovaný betón môže vyzerať ako kameň. Avšak ani možnosť, že ide o stredovekú krstiteľnicu sa nedá vylúčiť," potvrdil pre topky.sk.

Na to, aby dokázal presne určite jeho pôvod, musel by mať predmet pri sebe. "Predmet by bolo potrebné podrobne prezrieť. V prvom rade zistiť, či je to naozaj kameň. Či ide o krstiteľnicu môže pomôcť analýza horného okraja nádoby. V stredoveku sa totiž v krstiteľnici uchovávala svätená voda po celý rok, a aby nedošlo k jej zneužitiu (na rôzne formy ľudovej mágie) musela byť pod zámkom. To znamená, že na nej bolo nejaké drevené veko (vrchnák), ktoré bolo upevnené tak, aby sa k vode nikto nepovolaný nedostal. Veko bolo upevnené väčšinou pomocou nejakých kovových úchytiek, ktoré boli vsadené do okraja krstiteľnice. Tieto úchytky sa nemuseli zachovať, ale stopy po nich áno (väčšinou na protiľahlých stranách), a indikujú, že ide krstiteľnicu. Preto treba dôkladne prezrieť okraj, či sú nejaké stopy po úchytkách viditeľné," dodal.

archívne video

Lekáreň u Salvatora sa opäť otvorí verejnosti ako kultúrna pamiatka a funkčná lekáreň (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Tieto detaily však na fotografii nie sú viditeľné. Je však možné, že bola krstiteľnica upravená. "Z fotografií viditeľné nie sú, ale mohli byť opravené. Pri podrobnej obhliadke by však mohli byť vykonané zásahy identifikovateľné. V každom prípade by sa mal na takýto predmet pozrieť niekto z príslušného Krajského pamiatkového úradu a zhodnotiť, či ide o artefakt hodný pamiatkovej ochrany (nemusí to byť len krstiteľnica) alebo nie," skonštatoval odborník v závere.

Čo na to ministerstvo kultúry?

Oslovili sme preto aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako s takýmto nálezom správne zaobchádzať. Podľa neho však nejde jednoznačne identifikovať, o aký predmet ide, a preto nie je schopné zaslať relevantnú odpoveď. "Vo všeobecnosti však platí, že ak by v tomto prípade išlo o hmotnú národnú kultúrnu pamiatku, tak štát zastúpený Ministerstvom kultúry SR má na takéto predmety predkúpne právo. To neplatí v prípade, ak by išlo o predmet kultúrnej hodnoty, na ktoré sa toto pravidlo nevzťahuje," poznamenala pre topky.sk riaditeľka Odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR Petra Bačinská.

Ako zároveň dodala, "každopádne platí, že nie je spochybnená možnosť predávať národné kultúrne pamiatky (počas roka sa ich predáva cca 300) ale v zmysle pravidiel, ktoré stanovuje zákon. Otázny je tiež vždy spôsob nadobudnutia takéhoto predmetu/objektu súkromnou osobou. Ak to teda zhrnieme, k predmetu, ktorý je vyobrazený sa žiaľ, nevieme konkrétne vyjadriť."

Samotný predajca tvrdí, že ide o chybu

My sme sa skontaktovali aj so samotným predajcom, ktorý danú krstiteľnicu ponúkal. V súčasnosti sme už inzerát nedohľadali. Po jeho oslovení nám však ponúkol, že nám krstiteľnicu vyhotoví na mieru. "Vyrobím vám také na mieru," napísal nám predajca.

To, žeby išlo o starožitnosť razantne poprel. "Chcel som to inak napísať ale telefón mi to upravil a ja som si to nevšimol, a potom som to stiahol. Ale už je neskoro, už to bolo videné," dodal. Zatiaľ sa podľa jeho slov na tento predmet nenašiel kupca a tak je zrejme stále u neho. Či však skutočne ide o vzácnosť alebo je to len výrobok šikovného majstra dokáže zhodnotiť odborník len priamo pri predmete a podrobnou analýzou.