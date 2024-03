Ostrý krok ministerstva zahraničných vecí! Na koberček si zavolalo holandskú veľvyslankyňu

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Slovenský rezort diplomacie odmieta takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky," zdôrazňuje komunikačný odbor ministerstva. Zároveň vyjadruje "vážne znepokojenie" nad konaním organizátorov.

Tí podľa ministerstva pozvali na politicky orientované podujatie s cieľom hodnotenia politickej situácie na Slovensku diplomatických zástupcov členských krajín EÚ pôsobiacich v ČR, avšak s výnimkou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v ČR. Rezort slovenskej diplomacie považuje takýto krok, selekciu a vťahovanie diplomatického zboru členských krajín EÚ do jednostrannej, politicky motivovanej prezentácie SR na pôde holandskej ambasády za neprijateľné.

Holandské veľvyslanectvo poskytlo iba priestory

Centrum pre informovanú spoločnosť reagovalo vyhlásením, že ono je organizátorom podujatia, nie holandské veľvyslanectvo v Prahe. Ambasáda podľa českej mimovládnej organizácie poskytla iba priestory na konanie akcie a nezasahovala do výberu rečníkov či hostí. "Odmietame, že by išlo o akciu, ktorá by mala akýmkoľvek spôsobom zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska," napísalo centrum na svojom profile na Facebooku.

"Našu úlohu vnímame v súlade s poslaním organizácie a poslaním mimovládneho sektora v informovaní a hodnotení udalostí s dosahom na EÚ, ktoré sa dejú na Slovensku, nie ako zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska, čo nebolo a nie je zámerom podujatia," dodala organizácia.

