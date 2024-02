Prezidenta aktuálne nie je možné voliť poštou: V ďalších voľbách sa to má zmeniť

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA - V tohtoročných prezidentských voľbách nie je možné hlasovať poštou. V budúcnosti sa to má zmeniť. Vláda by podľa svojho programového vyhlásenia chcela zaviesť túto možnosť už pre nasledujúce voľby hlavy štátu v roku 2029. Predloženie návrhu novely volebného zákona predpokladá Ministerstvo vnútra (MV) SR v prvom štvrťroku 2025. Potvrdil to tlačový odbor MV SR.