Voliči môžu požiadať o hlasovací lístok aj do druhého kola prezidentských volieb

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Voliči môžu požiadať o hlasovací preukaz naraz pre obe kolá prezidentských volieb. Môžu s ním voliť kdekoľvek na Slovensku. Cez e-mail sa dá oň požiadať pre prvé kolo do 4. marca. V jednej žiadosti sa dá už teraz požiadať o preukaz aj pre druhé kolo. Osobne sa dá vybaviť preukaz najneskôr 22. marca alebo 5. apríla pre druhé kolo volieb.

O hlasovací preukaz môžu voliči žiadať písomne a cez e-mail najneskôr do 4. marca na prvé kolo volieb a do 14. marca na druhé kolo volieb. Osobne možno vyzdvihnúť preukaz v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. Obce mali už skôr zverejniť na svojom webe e-mailovú adresu na podávanie žiadostí. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".

archívne video

Peter Pellegrini oznámil dátum prezidentských volieb (Zdroj: Topky/Maarty)

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi, ako meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho mať však so sebou. Platný je len na ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený, a len spolu s občianskym preukazom. "Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá," upozorňuje ministerstvo vnútra.

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024.