Dopravný podnik dostal ešte minulý rok pokutu: Spustil električku do prevádzky bez povolenia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Dopravný podnik Bratislava (DPB) dostal ešte vlani na jeseň pokutu za to, že v lete spustil električku do skúšobnej prevádzky bez povolenia. Pokutu vo výške 1000 eur mu udelil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako správny orgán. Mestský dopravca sankciu uhradil. Potvrdili to z BSK i DPB.