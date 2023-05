Šeparnev nemal problémy prvýkrát: Ďalší výstrel s ostrým nábojom! Škola incident ututlala, rieši to inšpekcia

Pedagóg Vladimir Šeparnev, ktorý začiatkom marca postrelil kadetku Akadémie policajného zboru, už podobný incident mal. Náhodný výstrel zo služobnej zbrane na hodine Šeparneva padol už v polovici októbra v roku 2021. Škola to vtedy ututlala. Informuje o tom denník Sme. Potom, ako Šeparnev postrelil Michaelu a prípadom sa začala zaoberať aj policajná inšpekcia, narazili aj na tento starší incident. Inšpekcia ho teraz vyšetruje.

Incident na hodine Šeparneva opísali študenti. Na hodine sa podľa nich nachádzal vyšší počet žiakov a učili sa zaobchádzať so zbraňami. Používať mali školské náboje, ktoré im rozdal práve Šeparnev. Výcvik rovnako prebiehal na streleckom polygóne a podľa študentov to nebolo úplne štandardné. Strieľať mali do priestoru a údajne sa pred nimi prechádzal aj samotný pedagóg. Aj vtedy však nastal šok, keď sa z jedného samopalu ozval výstrel ostrým nábojom. Podľa študentov bolo veľkým šťastím, že sa nikomu nič nestalo. Strela prešla niekoľkými stenami a skončila zavŕtaná v plechovej skrini. Ani v tomto prípade nie je zrejmé, ako sa dostal medzi cvičné náboje ten ostrý.

Doživotné následky

Postrelená Miška však toľko šťastia nemala. V jej prípade doslova o vlások unikla smrti a skončila s doživotnými následkami. Mladej športovkyni a nádejnej policajtke ochrnuli dolné končatiny. Absolvovala niekoľko operácii a nedávno opäť skončila v nemocnici so zápalom obličiek.

Priamo v Nemocnici sv. Michala ju navštívila aj vyšetrovateľka, ktorá Šeparneva obvinila z ublíženia na zdraví. Mišku opäť vypočula. Postrelená kadetka si podľa jej slov pamätá celý priebeh incidentu. Tvrdí, že to, čo spravil inštruktor, je neospravedlniteľné.