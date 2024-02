Ministerka kultúry Šimkovičová rokovala v Spojených arabských emirátoch o kultúrnej spolupráci

(Zdroj: Ministerstvo kultúry SR)

Rokovali o možnostiach vzájomnej spolupráce a jednou z tém bolo aj zmienené memorandum, ktoré by uvítali vzhľadom na obojstranný záujem nájsť prienik v spoločných témach z oblasti kultúry. Takéto memorandum by podľa ich slov zabezpečilo kontinuálnu spoluprácu.

archívne video

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová - Konferencia UNESCO WCCAE 2024 (Zdroj: YouTube/ UNESCO WCCAE 2024)

Šimkovičová chce spraviť maximum, aby sa kultúrna spolupráca dynamicky rozvíjala

"To, že kultúra spája, nie je iba fráza. Je to univerzálny jazyk, cez ktorý ľudia k sebe vedia nájsť cestu," povedala po stretnutí Šimkovičová. Uviedla tiež, že urobí maximum pre to, aby sa kultúrna spolupráca SR a SAE dynamicky rozvíjala. Bude hľadať cesty, ako dostať jedinečnú slovenskú kultúru do emirátov a naštartovať tak nielen spoluprácu v oblasti kultúry, ale aj cestovného ruchu.

Ministerka hovorila aj o snahách SR zaradiť Školu remesiel ÚĽUV do Zoznamu dobrých praktík UNESCO. Jej rezortný kolega SAE ako bývalý stály delegát pri UNESCO túto snahu podporil. Sálim al-Kásimí by podľa vlastných slov privítal, keby bola slovenská kultúra v emirátoch viac prítomná. Pozná a vníma ju najmä cez hudbu a tradičný tanec, priblížil. Dodal, že je presvedčený, že prostredníctvom kultúry sa ľudia spoznávajú.