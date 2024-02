Ľudí na východe Slovenska vystrašil výbuch ako z dela: Otriasli sa domy! Môže za to vojenské cvičenie?

Zemplínska šírava (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

HÔRKA - Na východe Slovenska zažili miestni chatári v nedeľu v noci naozaj strašidelnú situáciu. Z ničoho nič počuli silný výbuch, ktorý miestni nevedia k ničomu priradiť. Podľa slov svedkov incidentu ľudia povychádzali z domov von. Výbuch bol tak silný, až sa triasli aj budovy. Krátko na to bolo počuť ďalší výbuch. O čo ide?

"Chatári na Hôrke, počuli ste pred chvíľou ten rachot? Akoby výbuch. Riadna šupa," znel odkaz v statuse na stránke Šíravania. Nik však netušil, čo bolo pôvodom silného výbuchu. "Niekde tu na Hôrke niečo buchlo, ale bola to riadna rana. Otriaslo budovami, ľudia povychádzali von," napísal v komentároch admin stránky. Podľa jeho slov nešlo zrejme o petardu a silu výbuch prirovnal k "rane z dela". Celé sa to malo udiať krátko pred 21. hodinou večer. Rovnaký zvuk bolo následne počuť aj o hodinu neskôr.

Diskutujúci následne dodali, že krátko pred 22. hodinou v noci, teda hodinu po zverejnení informácie, bolo počuť podobný výbuch aj vo Vinnom. V komentároch preto mnohí začali dumať nad tým, čo bol tajomný výbuch zač. Niektorí poukázali na to, že vo Valaškovciach, ktoré sú od obce Hôrka vzdialené zhruba 150 kilometrov, aktuálne prebieha vojenské cvičenie. Iní sa zamýšľali, či nešlo o odpaľovanie nerastných surovín v neďalekom kameňolome. Objavil sa aj strach zo zablúdených stíhačiek z Ukrajiny. Obec Hôrka je pritom od slovensko-ukrajinských hraníc vzdialená asi 180 kilometrov, Vinné necelých 43 kilometrov.

Na celú situáciu sme sa pýtali aj ministerstva obrany. Zaujímalo nás, či môže za tajomný zvuk naozaj vojenské cvičenie vzdialené 150 kilometrov od Hôrky, a či by zvuk z vojenskej techniky prešiel takú vzdialenosť. Ani rezort obrany pod vedením Roberta Kaliňáka však nevedel s istotou povedať, čo bolo príčinou. "Za určitých atmosférických podmienok (výška oblačnosti, rýchlosť a smer vetra, atď.) je možné, aby sa silný zvukový efekt niesol desiatky kilometrov. Vzhľadom na to nemôžeme potvrdiť ani vyvrátiť, že sa v uvedenom prípade jednalo o zvuk spojený s činnosťou OS SR v niektorom z výcvikových priestorov," uviedli z komunikačného odboru ministerstva.

Zvuk je aj naďalej neznámy

Stránka, ktorá informáciu o neznámom zvuku zverejnila, v utorok dopoludnia uviedla, že naďalej nie je jasné, čo sa v nedeľu v noci stalo. "Nemáme dôvod šíriť paniku, zvyšovať si sledovanosť fb stránky a vytvárať domnienky a špekulácie. Chceme len vedieť, kto alebo čo vytvorilo zvuky, ktoré sme počuli. Zatiaľ si tak sami dávame dokopy fakty, ktoré dopĺňame z vašich komentárov, správ a zvukových správ. Prvý zvuk pripomínajúci výbuch s následnym.zatrasením stavieb sme zaznamenali o 20.53 hod. v rekreačnom stredisku Hôrka. Následne sme povychádzali von zisťovať kto tu čo odpaľuje. Nešlo ale o zvuk ohňostroja alebo petardy. Tieto zvuky tu dôverne poznáme. Na tento silný zvuk výbuchu reagovali aj psy," uviedli s tým, že v inkriminovanom čase nepočuli iné zvuky, ani nevideli nič podozrivé. O 21:57 bolo zvuk počuť znovu, rovnako sa aj otriasli stavby. Podľa slov obyvateľov sa tak dialo najmä v dolnej časti rekreačného strediska. Priblížili aj skúsenosti miestnych a ľudí z okolitých obcí, ktorí rovnako zvuk počuli.

"Majiteľka jednej z rekr. chát nad Viňankou mala na kamerovom zázname z chaty v čase o 21.57 hod. zaznamenaný zvuk spolu so zábleskom bieleho svetla. Ďalšia z komentujúcich uviedla, že videla modrý záblesk. Svoje vyjadrenie však neupresnila a ani miesto záblesku a pozorovania neuviedla. Pani Renáta, ktorá býva v obci Kaluža pri cintoríne a hlavnej ceste počula jeden zo zvukov a myslela si, že na ceste havarovalo auto," upozornili.

Nejde o prvý prípad

Nejde však o jediný prípad tajomného zvuku. Údajne ho počuli aj posledný januárový týždeň a rovnako aj začiatkom februára na rôznych miestach.

"Pani Majka, ktorá býva na Medvedej hore blízko hotela Eurobus uviedla, že cez víkend 3.- 4.2.2024 kontaktovala políciu, pretože vo večerných hodinách počula zvuky neďaleko hotela Eurobus a pod Vojenskou zotavovňou. Nešlo o zvuky silného výbuchu, pripomínali však rany z niečoho. Že nešlo o zvuky z vojen.obvodu Valaškovce si je istá. Majitelia rekr.objektov v stredisku Hôrka nám uviedli, že podobné zvuky explózií počuli v skorých ranných hodinách pri venčení psov začiatkom týždňa niekedy v pondelok 29.1., či v utorok 30.1. Psy sa zľakli a ďalšie dni sa báli vychádzať von. Pani Andrea z obce Vydrník v okr.Poprad nás informovala, že podobná situácia sa stala v ich obci v sobotu 3.2.2024 o 21.15 hod. Ozvala sa rana ako výbuch až im zatriaslo s oknami. Myslela si, že im explodovalo auto pred domom. Ten istý pocit mali aj susedia, no nikde sa nič také nestalo. Všetci boli vystrašení, no čo sa stalo, to nevedia doteraz. Po zvuku nastalo len ticho a tma," uzavreli.