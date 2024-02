Ukrajinci a Ukrajinky pre Slovensko: Ďakujeme! Dojímavé VIDEO talentovanej speváčky

null (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA – 24. februára to budú už dva roky, odkedy vojská Ruskej federácie napadli susednú Ukrajinu. Milióny Ukrajiniek a Ukrajincov boli po začiatku celoplošnej invázie nútení opustiť svoje domovy. Mnohí z nich našli útočisko na Slovensku.

Pomoc poskytnutá Slovenskou republikou Ukrajincom zahŕňala materiálnu, finančnú a psychologickú podporu. Slováci nezabudli ani na obyvateľov, ktorí zostali vo svojej vlasti a neustále posielajú humanitárnu pomoc do krajiny zasiahnutej vojnou.

Už od prvých dní ruskej vojenskej invázie vyjadrovali Ukrajinci svoju vďačnosť obyvateľom slovenských miest a obcí rôznymi spôsobmi. Počas tohto februára sa ukrajinské komunity spojili v iniciatíve #ĎakujemeSlovensko a naplánovali sériu aktivít. Tie sú srdečným poďakovaním slovenskému ľudu za podporu počas krízy a odrazom vzájomnej pomoci medzi oboma komunitami.

Košiciam napríklad dobrovoľníci pomôžu s čistením mesta, v Bratislave pri jazera Kuchajda vysadia strom vďaky, ukrajinská umelkyňa namaľuje mural na župnej Strednej odbornej škole technickej v Galante. Ukrajinská komunita sa zapája aj do dobrovoľníckej činnosti v Banskej Bystrici, kde pomáha centru pre deti s autizmom.

Ďakujeme, Slovensko

"Ukrajinskí občania, hoci sú v cudzej krajine na úteku pred vojnou, chcú byť aktívnymi členmi spoločnosti, ktorá ich privítala a ochránila. Tieto aktivity ukazujú našu vďačnosť za rozsiahlu a rozmanitú pomoc, ktorú sme dostali od Slovenska a od Slovákov z celej krajiny, od Michaloviec po Bratislavu, od Nových Zámkov po Žilinu. Týmto spôsobom chcem povedať: Ďakujeme, Slovensko, ceníme si to spôsobom, ktorý nikdy naozaj nevieme opísať a na ktorý nikdy naozaj nezabudneme,“ uviedol Myroslav Kastran, veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku.

archívne video

Veľvyslanec Ukrajiny Kastran poďakoval aktivistom za odmínovacie zariadenie Božena (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Zástupkyňa ukrajinskej komunity Inna Imas hovorí, že pri úteku do neznáma a hľadaní bezpečia pre svoje deti cítili na Slovensku, už od prechodu cez hranice, obrovskú podporu. "Slováci nás, cudzincov, prijali do svojich domovov. Pomohli nám a našim deťom prispôsobiť sa a začať život od nuly. Rozumeli našej bolesti a slzám. A robia to pre nás už takmer dva roky, pretože vojna na Ukrajine stále trvá. Veľmi vám ďakujeme za vaše veľké láskavé srdcia a starostlivosť.“

Súčasťou podujatia v Bratislave bude aj vystúpenie mladej ukrajinskej speváčky Poliny Babiy, ktorá zaspieva pieseň v slovenskom jazyku. Polina, ktorá v Bratislave študuje na konzervatóriu, vystúpi pri vysádzaní stromu vďaky. Mladá speváčka vo februári tiež vydá svoj prvý singel v slovenskom jazyku. Je venovaný jej otcovi, od ktorého ju odlúčila vojna.

"Každý deň som vďačná tejto úžasnej krajine, ktorá ma prijala s otvorenou náručou a otvoreným srdcom. Stala sa pre mňa bezpečným miestom, ktoré môžem nazvať svojím druhým domovom. Nedokážem vyjadriť, ako veľa to pre mňa a všetkých Ukrajincov znamená,” uviedla mladá umelkyňa na Instagrame.