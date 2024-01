Bez jedla a vody čakal na chodbe urgentného príjmu neuveriteľných 6 hodín: Nemocnica sa bráni, všetko bolo úplne inak!

Slovenka sa zdôverila s citlivým prípadom, na otca sa údajne nikto nepozrel 6 hodín (Zdroj: FB/Nekŕmte nás odpadom)

Podľa dcéry, ktorá prežívala mimoriadny strach o vlastného otca, ktorého priviezol na urgentný príjem vrtuľník, sa ho po niekoľkých hodinách rozhodla navštíviť a priniesť mu potrebné veci. „O 11.00 hod. previezol môjho otca záchranársky vrtuľník na urgentný príjem žilinskej nemocnice. Čakali sme na vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú hneď po príchode do zariadenia. Následne som sa o 17.30 hod. vybrala doniesť otcovi do nemocnice nejaké veci,“ začína so svojou skúsenosťou mladá Slovenka. Keď však zavolala na lôžkové interné oddelenie, bolo jej údajne povedané, že tam nie je. Po tom, čo sa vybrala do nemocnice na vlastnú päsť, že niekde jej otec predsa ležať musí, neverila vlastným očiam. Otca našla sedieť stále na urgentnom príjme s kyslíkovou maskou na tvári.

„Očakávala som, že leží v izbe, s plnohodnotnou starostlivosťou. Prechádzala som cez chodbu a skoro som skolabovala, keď som svojho otca videla sedieť na chodbe, na nose mal masku napojenú na kyslík, vedľa seba kufor s osobnými vecami. Pýtam sa, že čo tam robí? Vraj tam ho dali a tam sedí. Od obeda ho nemal kto hospitalizovať, dať ho na lôžko a aspoň sem tam sa na neho pozrieť? Pacient privezený so zlyhaním srdca, ktorý má kardiostimulátor, silný cukrovkár sedí 6 hodín na stoličke chodby urgentu?? Bez starostlivosti, jedla, pitia?“ pokračuje v príbehu rozhorčene.

Jej otca si údajne všimli až po viacnásobnom pripomienkovaní a naliehaní. Po skúsenosti sa sama seba pýta, či má vôbec význam hradiť zdravotné poistenie alebo či človek musí prísť „na vládnej limuzíne, aby bol ošetrený“..Ďalší hrôzostrašný zážitok z urgentného príjmu bol muž zabalený od hlavy po päty pod plachtou, na prvý pohľad sa jej údajne zdalo, že je muž mŕtvy. Zdravotná sestra však povedala, že ide o opitého muža, ktorého priviezli na ošetrenie. Na mieste však ležal zakrytý bielou plachtou od hlavy až po päty. „Kde je nejaká etika, morálka, ľudskosť a humánnosť?“, dodala.

Žilinská nemocnica sa bráni

V nadväznosti na príbeh však reaguje aj Žilinská nemocnica a akékoľvek pochybenie rázne odmieta. Po obrovskej vlne kritiky a nenávisti sa rozhodli odpovedať a zastať si tak všetkých zdravotníkov ale aj nezdravotníkov. Situácia sa ich mimoriadne dotkla a ľudsky ich mrzí. Musia však uviesť, že vzhľadom k ochrane osobných údajov a citlivosti prípadu sa k vzniknutej udalosti nemôžu vyjadriť dopodrobna, no niektoré údaje boli podľa nich skreslené. „Informácie, ktoré boli publikované v príspevku o skúsenosti z urgentného príjmu, sa nezakladajú na pravde. Pacient bol na urgentný príjem žilinskej nemocnice privezený v stredu 17. januára o 12.44 hod. Ihneď po príchode, o 12.48 hod., ho začal vyšetrovať lekár urgentného príjmu. V expektačnej miestnosti mu bola poskytnutá adekvátna liečba. Pre prípad neočakávaných komplikácií, ktoré by si vyžadovali zobrazovacie vyšetrenia, musia pacienti zostať niekoľko hodín nalačno,“ vysvetlili v stanovisku.

Kapacitné problémy a nepravdivé informácie

Upozornili na všadeprítomný triážny systém, na základe ktorého bol pacient zaradený do nižšej priority a nepotreboval okamžitú starostlivosť. Spádovou oblasťou je pre Žilinskú nemocnicu až 220 tisíc obyvateľov a v tom čase prijal urgentný príjem až 18 pacientov, z toho 16 na hospitalizáciu. „V priestoroch urgentného príjmu bolo následne potrebné počkať na príjem na príslušné oddelenie. Nakoľko boli zdravotníci vyťažení, pacient musel, žiaľ, na príjem na oddelenie počkať.“ Dodali, že z kapacitných dôvodov nie je možné dobu čakania skrátiť na žiadnom urgentom príjme a ďalšieho pacienta pod vplyvom alkoholu nemali kam umiestniť. Za týmto problémom stoja údajne zrušené záchytky. Zároveň v stanovisku informovali, že ich situácia mrzí a do budúcna sú pripravení podmienky skvalitňovať, no neoprávnenú kritiku na zdravotníkov, ktorí pracujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni nemôžu akceptovať.