FOTO učiteľa v nemocnici obletela svet: Len ťažko uveríte, čo robil iba pár hodín pred smrťou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Záber na Facebooku zdieľala Navarrova dcéra Sandra Venegasová ešte v roku 2020. V príspevku uviedla, že jej otec si zbalil notebook a nabíjačku, keď ho prijímali do nemocnice, pretože sa obával, že inak nestihne dokončiť známkovanie študentov do správy o pokroku. Zdôraznila, koľko učiteľov pracovalo nadčas aj počas pandémie koronavírusu, no málokedy sa im za to dostalo uznania. "Priala by som si, aby som zavrela jeho notebook a užívala si s ním čas, ktorý mu ešte zostával," napísala Venegasová.

Zároveň vyzvala ostatných, aby zabránili učiteľom v prepracovaní. "Ak ste vydaté za učiteľov/ženatí s učiteľkou, pomôžte im stanoviť hranice. Ak ste dcérou/synom jedného z nich, nenechajte ich pracovať, keď sú doma," uviedla.

Fotografiu nedávno zdieľala populárna stránka na Instagrame s názvom Not Common Facts. Príspevok získal viac ako 72 000 pozitívnych reakcií. "Moji rodičia sú obaja učitelia a vidím, aké obrovské množstvo práce vkladajú pre svojich študentov a veľa z toho zostáva nepovšimnuté. Úcta patrí všetkým učiteľom, nech tento muž odpočíva v pokoji," poznamenal jeden z komentujúcich.

Ďalší pochválil Alejandrovu tvrdú prácu a odhodlanie. "Cítim sa zle za všetkých učiteľov. Nedostatočne platená práca a jednanie s neúctivými deťmi, pretože rodičia už nie sú rodičmi. Zaslúžia si oveľa viac. Boh žehnaj tomuto mužovi a nech odpočíva v pokoji," píše sa v jednom príspevku.