Chorých stále pribúda, situácia sa nelepší: Odborníci dvíhajú varovný prst! Rebríček najšpinavších vecí

V súčasnosti je koronavírus na vzostupe, každý deň pribudnú stovky pozitívnych, plnia sa aj nemocnice. Avšak, okrem covidu na ľudí útočia aj ďalšie choroby, ako chrípka či angína. Chorých je v súčasnosti veľká časť populácie a odborníci preto odporúčajú ľuďom chrániť sa. Napríklad nosením respirátora.

"Mať prekryté dýchacie cesty odporúčame návštevníkom v nemocniciach, čakárňach a ambulanciách lekárov, domovoch sociálnych služieb a lekárňach. V týchto priestoroch sa nachádzajú zraniteľné skupiny osôb, napríklad ľudia s akútnymi či chronickými ochoreniami, imunokompromitované osoby, tehotné ženy či osoby vo vyššom veku," uviedli hygienici. Okrem nosenia respirátora odporúčajú tiež dbať na základné hygienické štandardy a dezinfikovanie si rúk.

"V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 44 233 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 877,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 7,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Nitrianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 956,6/100 000," upozornili hygienici.

1. Nákupné košíky a vozíky

Portál Daily Mail nedávno vytvoril rebríček najšpinavších povrchov, ktorých sa každý z nás dotýka každý deň.

Nákupy, najmä tie väčšie, si bez nich nevieme predstaviť. Nákupné vozíky a košíky používame pri každej návšteve obchodu, no málokto vie, aké nečistoty sa nachádzajú na madlách, ktorými ich tlačíme. Podľa odborníkov totiž môžu obsahovať viac baktérií a choroboplodných zárodkov, ako taká doska na toalete. Dôvod má byť pritom jednoduchý - verejné toalety sú v mnohých prípadoch čistené častejšie ako nákupné vozíky. Podľa lekára Kunala Sooda sú košíky a vozíky zdrojom infekcií, ktoré môžu spôsobiť vredy v ústach či vyrážky na rukách a nohách. Okrem toho poukázal na štúdiu univerzity v Arizone, podľa ktorých bolo až 75 percent nákupných vozíkov pozitívne testovaných na výskyt fekálnych baktérií.

Odborníci preto odporúčajú pred tým, ako si vozík či košík zoberú, ho prv utrieť dezinfekčnou utierkou a po tom, ako ich odložia do stojanu, si dezinfikovať ruky a počas nákupov by si nemali siahať na tvár. V prípade, ak spotrebitelia usadia do "sedačky" vo vozíku dieťa, mali dbať na to, aby malo následne umyté ruky.

2. Mobilné telefóny

Siahame po nich aj 100krát za deň. Kto sa však zamyslí nad tým, aké baktérie na ne nanesieme počas používania? Mnohí si bez nich nevedia predstaviť ani návštevu toalety. Hovoríme o mobilných telefónoch, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou našich životoch. Na displejoch telefónov sa však nachádzajú viaceré baktérie, najmä rady Staphylococcus, ktoré spôsobujú stafylokokové infekcie, ktoré sú odolné voči antibiotikám. Tieto baktérie sa rozširujú do krvi, pľúc, kostí a kĺbov. Z toho dôvodu treba okrem umývania rúk myslieť aj na čistenie telefónu a aspoň raz za deň ho utrieť dezinfekčnou utierkou.

3. Stojany a držiaky na zubné kefky

Ďalšími adeptmi, ktorým by ste mali venovať pozornosť, sú aj stojany a držiaky na zubné kefky. Po čistení chrupu totiž málokto myslí na to, že by si údržbu zaslúžili aj stojany, do ktorých kefky ukladáme. Z kefiek totiž steká do držiakov voda a stávajú sa tak živnou pôdou na tvorbu plesní a kvasiniek. Prieskumy ukázali, že až viac ako štvrtina držiakov a stojanov na kefky sú pozitívne na výskyt baktérií E. coli, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v črevách zvierat, ako sú ovce, kozy či jelene. Aj keď je väčšina neškodná, niektoré druhy vedia spôsobiť rôzne črevné a žalúdočné problémy, ako sú kŕče, krvavé hnačky či zvracanie. Odhaduje sa pritom, že až 265-tisíc ochorení a 100 úmrtí ročne spôsobia práve baktérie E. coli.

4. Hrnčeky v kanceláriách

Jedna kuchynka na desiatky ľudí. Aj to je realita v mnohých kanceláriách na Slovensku. Avšak, pokiaľ nemá každý zamestnanec svoju hubku na riad, nastáva problém. Spoločná hubka je totiž raj pre baktérie. Štúdia z univerzity v Arizone totiž upozornila na tento nepríjemný fakt. Dôvodom je, že sa tieto hubky nemenia tak často, ako by mali. Následne sa v nich tvoria rôzne baktérie, ako je napríklad vyššie spomínaná E. coli. Odborníci preto odporúčajú mať v kanceláriách vlastný riad, ktorý bude používať výlučne ten-ktorý zamestnanec. Okrem toho odporúčajú investovať aj do umývačky riadov, ktorá zabije väčšinu baktérií na riade.

5. Narodeninové torty

Znie to neuveriteľne, ale aj na narodeninových tortách sa nachádza množstvo baktérií. A to z dôvodu, ak oslávenec sfúkne sviečku, tak do okolia rozšíri viac ako 1000 druhov baktérií. A v prípade, ak oslávencovi pomôže s fúkaním sviečky ďalší človek, sa počet baktérii znásobí. Týmto spôsobom sa n polevu torty dostane 15x viac baktérií, ako keď by sme sviečku nesfúkli. " Množstvo baktérií sa veľmi líši od človeka k človeku v závislosti od toho, aký je niekto nedbalý, keď sfúkne sviečky, ale stáva sa to," povedal pre CNN Paul Dawson, odborník na bezpečnosť potravín z Clemsonskej univerzity. "Neviem, aká je šanca, že sa to stane, ale v skutočnosti, ak je niekto chorý, má chorobu a fúkne na narodeninovú tortu, dôjde k prenosu baktérií," dodal s tým, že množstvo týchto baktérií nie je pre normálneho človeka problémom.

6. Oblečenie v koši na špinavú bielizeň, ale aj v práčke

Aj keď je práčka bezpochyby veľkým pomocníkom žien a nachádza sa v každej domácnosti, aj tu by mali gazdiné zbystriť pozornosť. V koši na špinavú bielizeň sa rovnako totiž nachádza obrovské množstvo baktérií. Ba čo viac. Ak nevyberiete bielizeň z práčky hneď po dopratí cyklu, ale necháte ho tam "odstáť", tvoria sa baktérie aj v takomto prípade. Okrem toho treba myslieť na to, že niektoré vírusy, ako sú napríklad rotavírusy, vedia prežiť aj pranie v práčke, pokiaľ sa neprala bielizeň na vyššej teplote.

Výskum v časopise Applied and Environmental Microbiology poukázal na to, že adenovírus, rotavírus či hepatitída A prežili nielen pranie, ale aj následne sušenie v sušičke. Tieto vírusy majú za následok kašeľ, vysokú horúčku či zápal pľúc, v prípade rotavírusu sú to aj črevné problémy. Práve posledné spomenuté vírusy sú mimoriadne nebezpečné pre deti do 5 rokov, pretože môžu spôsobiť dehydratáciu a vo vyspelých krajinách spôsobujú úmrtie až 40 detí ročne, celosvetovo majú vyššie spomenuté vírusy na svedomí životy až 600-tisíc detí.

Odborníci preto odporúčajú nenechávať ako v koši bielizeň, tak aj v práčke príliš dlho. Odporúča sa bielizeň vyvesiť do 30 minúť od dokončenia cyklu, pretože vo vlhku sa baktériám darí. V prípade, ak gazdiné zistia, že bielizeň v práčke zabudli, mali by ho znovu vyprať.

