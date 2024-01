SHMÚ upozorňuje na mrznúci dážď: Vyskytnúť sa môže najmä v Banskobystrickom kraji a na východe Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Meteorológovia upozorňujú na mrznúci dážď. Vyskytuje sa najmä v Banskobystrickom kraji a na východe SR. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Mrznúci dážď sa podľa neho spája s postupom teplého frontu od juhozápadu do našej oblasti.

archívne video

Snehová kalamita v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Je s ním spojené nekompaktné pásmo zrážok, ktoré sa nachádza pred jeho prízemnou čiarou, čo je pre teplé fronty štandardné, keďže práve tam sú najvýraznejšie výstupné pohyby. A keďže pri teplých frontoch otepľuje najskôr vo vyšších, až potom v nižších hladinách, na fronte vzniká inverzia. Jej vplyvom sa snehové zrážky roztopia, no keďže v nižších polohách je ešte stále väčšinou chladný vzduch, dážď padá do vrstvy so zápornou teplotou, vplyvom čoho dochádza k mrznúcemu dažďu," priblížil.

(Zdroj: shmu.sk)

Najvyššie úhrny zrážok pri mrznúcom daždi očakávajú meteorológovia v Banskobystrickom kraji a na Gemeri. "V týchto oblastiach preto buďte večer, v noci a ráno obzvlášť opatrní, najmä ak je teplota pod nulou viac ako len niekoľko desatín, čo stále na mnohých miestach zaznamenávame," dodali.

Na horách na severnom a strednom Slovensku treba počítať s víchricou

Na horách na severnom a strednom Slovensku treba v stredu večer počítať so silnou až mohutnou víchricou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre viaceré okresy vydal výstrahu druhého stupňa. Platí do polnoci.

Výstraha sa týka takmer všetkých okresov Žilinského kraja, platí aj pre okresy Brezno, Banská Bystrica a Poprad. Vietor tam môže na horách dosiahnuť krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. SHMÚ ozrejmil, že predpokladaná rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

(Zdroj: Getty Images)

Veternejšie môže byť aj mimo hôr. Výstraha prvého stupňa platí do štvrtka (18. 1.) 3.00 h pre okresy Tvrdošín, Poprad a Kežmarok. Na väčšine území Slovenska sa zároveň v stredu večer a vo štvrtok doobeda môže vyskytnúť poľadovica. Pre viaceré lokality meteorológovia vydali výstrahy prvého a druhého stupňa.