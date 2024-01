Celý svet trápia silné mrazy! Nemecko dokonca zatvára školy: TOTO môžeme očakávať na Slovensku

(Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader)

BERLÍN/NEX YORK/BRATISLAVA - Mnohé krajiny po celom svete zasiahli silné mrazy. V Británii teploty klesli až na -14 stupňov Celzia. Ochladenie zaznamenali aj v New Yorku, ktoré ukončilo rekordnú "šnúru" vyše 700 dní bez merateľného sneženia. Extrémne mrazy však trápia aj Nemecko, ktoré v niektorých častiach zatvára školy. Aké počasie môžeme očakávať u nás?

V Nemecku sa v stredu očakáva husté sneženie a poľadovica, predovšetkým v centre a na juhu krajiny. Počasie zrejme ovplyvní všetky druhy dopravy v krajine. Informuje o tom správa z agentúry DPA. Nemecká meteorologická služba (DWD) na základe predpovede zverejnenej v utorok večer varovala pred vysokým rizikom poľadovice na juhozápade, respektíve v južnej časti Nemecka. Na západe, východe a v strede krajiny by malo podľa predpovede husto snežiť počas celej stredy.

aktuálne video

Ľadopád Šikľavá skala (Zdroj: TASR/František Iván)

Očakáva sa, že to bude mať významný vplyv na dopravnú infraštruktúru vrátanie zrušenia letov. Spoločnosť Fraport, ktorá prevádzkuje letisko vo Frankfurte, varovala, že letecká doprava môže byť značne obmedzená až do štvrtka. Vzhľadom na predpovedané sneženie letisko v stredu očakáva desiatky zrušených letov.

Letisko v meste Saarbrücken na juhozápade Nemecka už avizovalo, že v stredu úplne pozastaví svoju prevádzku. Predpoveď počasia ovplyvnila dopravu aj na letisku hlavného mesta Berlín. Dosiaľ bolo na stredu zrušených 20 letov z a do Frankfurtu a desať letov do a z Mníchova, oznámila hovorkyňa letiska ešte počas utorka. Pasažierom cestujúcim do Frankfurtu a Mníchova odporučili, aby si pravidelne kontrolovali stav ich letu.

Letisko v bavorskej metropole Mníchov podľa agentúry DPA prostredníctvom hovorkyne informovalo, že v stredu bolo pre mrznúci dážď a poľadovicu z plánovaných 650 zrušených dovedna 250 prichádzajúcich aj odchádzajúcich letov. Pre poveternostné podmienky zrušili v niektorých okresoch spolkovej krajiny Bavorsko vyučovanie na školách, prípadne prebieha výučba na diaľku.

Silné sneženie zasiahlo aj sever Belgicka. Podľa nášho čitateľa tam niečo také za posledných 5 rokov nezažil. Diaľnice sú úplne zasnežené.

Husté sneženie komplikuje dopravu v Belgicku (Zdroj: Tip čitateľa)

V Británii teploty klesli až na mínus 14 stupňov Celzia

Británia sa potýka s mrazivým počasím, teploty v noci na dnes dosahovali až mínus 14 stupňov Celzia. S odvolaním sa na meteorológov o tom informovala stanica BBC. Ľadové počasie podľa predpovede vydrží aj v nasledujúcich dňoch, v noci na štvrtok môže pokoriť aj niekoľkoročné rekordy. Úrady v Škótsku a severnom Anglicku v utorok v niektorých oblastiach pre nízke teploty a sneženie uzavreli školy. Nízky stupeň výstrahy pred náľadím a snežením platil naprieč celou Britániou.

Najnižšiu teplotu mínus 14 stupňov Celzia v noci na dnes podľa predbežných údajov meteorológovia namerali v dedine Dalwhinnie na Škótskej vysočine, zhruba 60 kilometrov južne od Inverness. Úrady predtým uviedli, že teploty môžu klesnúť až na mínus 15 stupňov Celzia, čo by znamenalo najmrazivejšie nočné teploty za január od roku 2010.

(Zdroj: SITA/Owen Humphreys/PA via AP)

"Aj napriek tomu ide o jednu z najchladnejších januárových nocí za posledných päť rokov," uviedol meteorológ Liam Eslick. "Hoci sme v noci nezaznamenali najnižšiu teplotu, je celkom možné, že sa jej dočkáme dnes v noci," dodal.

Do konca pracovného týždňa môže na severozápade Škótska napadnúť až 40 centimetrov snehu. Meteorológovia upozornili, že silné mrazy sú v najbližších dňoch pravdepodobné po takmer celej Británii, a varovali pred námrazou na chodníkoch a cestách.

Na Slovensku hlásia teplý front

Počasie u nás ovplyvňuje teplý front. Zamračené, na juhovýchode občasné sneženie. Teploty -1 až 4 stupne Celzia. Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty -3 až -6 a najvyššie denné 1 až 4 stupne C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty -4 až -9 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C. Na východnom Slovensku prevažne zamračené, sneženie, najnižšie ranné teploty -4 až -8 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne zamračené, sneženie, najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -1 stupeň C. Vo výške 1500 m prevažne zamračené, sneženie, najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -2 stupne C. Vo výške 2000 m prevažne zamračené, sneženie, najnižšia ranná teplota -11 a najvyššia denná -5 stupňov C.

Počasie sa mení aj v New Yorku

New York v utorok ukončil rekordnú "šnúru" vyše 700 dní bez merateľného sneženia. Tenká vrstva snehu pokryla Central Park a ďalšie časti najľudnatejšieho amerického mesta. Informuje o tom správa z tlačovej agentúry AFP.

"Je to už 701 dní, odkedy Central Park naposledy zaznamenal palec snehu počas kalendárneho dňa," oznámila Národná meteorologická služba (NWS) na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Palec je približne 2,5 centimetra.

Od polnoci napadlo na oficiálnom mieste merania v Central Parku 2,5 centimetra snehu, hlásila meteorologická služba. Dodala, že od začiatku snehovej víchrice v pondelok zaznamenala nahromadenie celkovo 1,4 palca snehu (okolo 3,56 centimetra). "Šnúra sa skončila!" oznámila NWS.

V ďalších častiach mesta, napríklad v Brooklyne, po predĺženom sviatočnom víkende odpratávajú z chodníkov sneh. Na severných predmestiach boli niektoré školy zatvorené a verejná doprava mierne meškala. V New Yorku žije 8,5 milióna ľudí a zreteľné množstvo snehu tam nenapadlo od začiatku roka 2022.

V iných častiach amerického štátu New York, napríklad na západe v oblasti mesta Buffalo, je sneženie bežnejšie a má aj závažnejšie následky. Na Vianoce 2022 tam napadlo vyše metra snehu a vyžiadalo si to desiatky obetí. Výskyt, intenzita a nepredvídateľnosť sneženia v Spojených štátoch aj v iných častiach sveta nepriaznivo ovplyvňuje zmena klímy.