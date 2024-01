Poslanci prelomili veto prezidentky, schválili opätovne kompetenčný zákon

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy schválili poslanci ešte v decembri 2023. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní. Začiatkom roka ju prezidentka parlamentu vrátila s viacerými výhradami. Ministerstvo má posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu, jeho úlohou má byť aj podpora a rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a rozvoj cykloturistiky. Z novely tiež vyplýva, že zakladateľská funkcia k národnej lotériovej spoločnosti a správa jej akcií vo vlastníctve SR prechádza z ministerstva financií na ministerstvo cestovného ruchu a športu.

Novela prináša aj zmeny vo výbere šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a predsedu Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Časť výhrad prezidentky smerovala k týmto zmenám. Zákonodarca sa podľa prezidentky nevyrovnal s požiadavkou ústavy, podľa ktorej vyšších štátnych funkcionárov menuje prezident a štátnych funkcionárov vymenúva vláda.

Predsedu ŠÚ SR bude po novom vymenúvať a odvolávať vláda

Hlava štátu tiež namietala zaradenie Slovenskej informačnej služby (SIS) a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) medzi ústredné orgány štátnej správy. Výhrady mala prezidentka aj k zmenám pri licenciách na obchodovanie so zbraňami a výrobkami obranného priemyslu, ktorých vydávanie by po novom bolo výhradne na stanovisku ministerstva obrany bez autorizácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR a SIS. Podľa prezidentky to môže spôsobiť ohrozenie verejného záujmu.

Z novely vyplýva, že predsedu ŠÚ SR bude po novom vymenúvať a odvolávať vláda, nie prezident. Do zákona sa dopĺňa, že "predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb". Šéfa ÚDZS bude opäť menovať a odvolávať vláda na návrh ministra zdravotníctva. Doplnia sa aj dôvody na odvolanie. Novelou zákona sa tiež opätovne dopĺňajú medzi dôvody na odvolanie predsedu ÚDZS aj ďalšie závažné dôvody, ktorými je najmä konanie, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.