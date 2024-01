MIMORIADNE Tragický záver pátranie polície: Ženu zavraždil len 15-ročný chlapec! K činu sa priznal

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook-Policie ČR)

archívne video V jednom z bratislavských bytov našli telo ženy bez známok života (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Po žene začali policajti pátrať v utorok podvečer po tom, čo sa na nich obrátil 40-ročný muž, ktorý postrádal svoju bývalú priateľku a mal o ňu vážne obavy. "Policajná hliadka vyrazila preveriť miesto jej bydliska v olomouckej časti Povel. Po vstupe do bytu našla 38-ročnú ženu bez známok života. Okolnosti na mieste poukazovali na podozrivé úmrtie zavinené cudzou osobou,“ uviedol krajský policajný hovorca.

Privolaní kriminalisti na základe zaistených stôp do stredajšieho rána zadržali podozrivého maloletého chlapca. K činu sa priznal. "Vzhľadom na vek podozrivého nemožno k prípadu oznamovať bližšie informácie," doplnil Hejtman. Policajti tak nechcú komentovať ani to, ako chlapec ženu zavraždil a či boli v príbuzenskom vzťahu. "S najväčšou pravdepodobnosťou bude prípad odložený vzhľadom na to, že osoba nie je trestne právne zodpovedná," doplnil Hejtman. V prípade, že by páchateľovi bolo viac ako 18 rokov, hrozilo by mu za vraždu 12 až 20 rokov väzenia. Ako mladistvému medzi 15 až 18 rokmi by mu hrozila sadzba polovičná.

Ide o ojedinelý prípad

V štatistikách olomouckej krajskej polície je maloletý páchateľ vraždy ojedinelým prípadom. Naposledy vyšetrovali kriminalisti v Olomouckom kraji obdobný prípad v októbri 2004, keď bol zavraždený 13-ročný chlapec, ktorého telo s bodnými ranami a podrezaným krkom našli ľudia neďaleko kultúrneho domu v Hanušoviciach na Šumpersku. V súvislosti s prípadom vtedy policajti zadržali maloletého o rok staršieho školáka, išlo o spolužiaka obete.

Kriminalisti vlani v Olomouckom kraji riešili podľa informácií ČTK päť prípadov vrážd, z toho jeden mal tri obete. Ten najtragickejší sa stal vlani v apríli v osade Boňkov na Přerovsku. Útok páchateľa, ktorý nakoniec spáchal samovraždu, neprežil pár seniorov a ich pätnásťročný vnuk. Jeho matka bola zranená a skončila v nemocnici. Motívom činu bola zrejme žiarlivosť.