Faktom je, že spoločnosť Slovensko IT vykazovala od roku 2022 zisk, povedala Remišová

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Štátna akciová spoločnosť Slovensko IT vykazovala od roku 2022 zisk, čo sa pri niektorých štátnych spoločnostiach nedarí dosiahnuť ani za desať rokov. Uviedla to v piatok exšéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v reakcii na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá konštatovala v spoločnosti viacero rizík.

"Samotná správa NKÚ konštatuje, že vďaka Slovensko IT prišlo k zníženiu závislosti od dodávateľa. Znamená to, že v minulosti štát podpisoval zmluvy, kde napriek tomu, že za IT systémy platil stovky miliónov eur dodávateľovi, nevlastnil absolútne nič. Toto je prípad štátneho portálu slovensko.sk," uviedla Remišová.

archívne video

Raši naložil predchodkyni Remišovej za to, ako na ministerstve nešetrila peniaze a kupovala nábytky (Zdroj: Facebook/Richard Raši)

NKÚ taktiež konštatovalo, že sa skrátil proces realizácie projektov, čo je podľa exšéfky rezortu dôležité najmä pri eurofondových projektoch. "V minulosti sme museli vracať peniaze do Bruselu práve preto, že sa projekty zrealizovali zle alebo neskoro," dodala.

Ako uviedla, národný projekt Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy sa začal pripravovať ešte v roku 2019. "Štúdia uskutočniteľnosti, ktorú dal Richard Raši (Hlas-SD) vypracovať v máji 2019, predpokladala rozpočet na tento projekt v hodnote 7,7 milióna eur. Na rozdiel od toho Slovensko IT tento projekt zrealizovalo za 1,9 milióna eur, čo je trikrát lacnejšie," priblížila Remišová.

Administratívne nedostatky

Za administratívne nedostatky, ktoré konštatovala správa NKÚ, bola podľa Remišovej vyvodená zodpovednosť a taktiež došlo k výmene štátneho tajomníka rezortu, ako aj k zmene vedenia spoločnosti. "Následne dochádzalo k náprave zistených nedostatkov, čo potvrdzuje aj správa NKÚ," doplnila Remišová.

NKÚ SR upozornil v piatok na viaceré riziká v štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT. Okrem iného išlo o negatívne hospodárenie či absenciu finančného riadenia. V prvých dvoch rokoch pôsobnosti spoločnosť hospodárila so stratou 3,89 milióna eur, keďže podľa kontrolórov nemala zabezpečené zákazky a nepristúpila k zníženiu nákladov.

"Bývalá ministerka Veronika Remišová chcela vraj zmenšiť dlh v informatizácii štátu, ktorý vznikol za bývalých vlád, a pritom viaceré projekty boli stratové. Ako viete, cieľom existencie spoločnosti Slovensko IT bolo využívanie vlastných kapacít na dosiahnutie finančnej úspory a takto to dopadlo," povedal vo štvrtok (11. 1.) Raši v Košiciach.