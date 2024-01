PRIESKUM Prezidentské voľby by mali jasného víťaza: Pellegrini prevalcoval Korčoka v oboch kolách

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Víťazom prezidentských volieb by bol potenciálne predseda parlamentu a strany Hlas-SD Peter Pellegrini. So ziskom 43,9 percenta hlasov by porazil bývalého šéfa rezortu diplomacie Ivana Korčoka. Ten by dostal 32,3 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP, ktorý zrealizovala pre televíziu Ta3 koncom decembra. Tretí by podľa prieskumu skončil Ján Kubiš so ziskom 9,9 percenta. Štvrtý by bol Štefan Harabin s minimálnym rozdielom, hlas by mu dalo 9,8 percenta voličov. Predseda SNS Andrej Danko by potenciálne obsadil piate miesto s 3,5 percentami hlasov. Voliť by v prvom kole išlo 50 percent voličov.

Pellegrini by vyhral aj v druhom kole

V druhom kole by k urnám išlo už len 42 percent voličov. Zo súboja Pellegriniho a Korčoka by lepšie vyšiel prvý menovaný. Pellegrini by dostal od voličov 58 percent hlasov. Korčok by mal 42 percent. Peter Pellegrini zatiaľ kandidatúru oficiálne neoznámil. Korčok tak urobil ešte v lete.

Prieskum tiež ukázal, že u viac ako polovici opýtaných (53 percent) nehrá pri voľbe prezidenta úlohu zloženie vlády. Skoro štvrtina (22 %) voličov by hlasovala tak, aby bola vláda a prezident z opačných politických táborov. 12 percent voličov by si, naopak, želalo, aby bol predseda a vláda z jedného politického spektra. 12 percent opýtaných v tejto otázke nemá jasno.