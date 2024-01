Búrlivé reakcie opozície po Dankovej nehode: Buď chlap a odstúp! Padli aj ďalšie tvrdé slová a výzvy

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Maarty, Vlado Anjel)

Opozičné KDH vyzýva Andreja Danka, aby odstúpil zo svojej funkcie. „Andrej Danko by sa mal zachovať ako chlap a odstúpiť zo svojej funkcie podpredsedu NR SR. To, že jeden z najvyšších ústavných činiteľov po spáchaní dopravnej nehody ujde z miesta činu, len vyvoláva otázky prečo sa tak stalo. Andrej Danko mal po spáchaní tohto činu riadne zavolať policajnú hliadku a svoj čin oznámiť. To sa nestalo. Nová vláda sľubovala priniesť novú politickú kultúru a tento čin je len ďalším dôkazom toho, že svoje sľuby nemyslia vážne. Vyzývame preto Andreja Danka, aby opustil svoju funkciu a verejne sa ospravedlnil. Takisto žiadame o riadne a dôsledné prešetrenie celej situácie,“ reagovala strana. Nie je jediná, ktorá žiada Dankov koniec.

Podľa šéfa opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečku ak politik spôsobí dopravnú nehodu, má počkať na políciu a nie utiecť z miesta činu. „Ústavní činitelia musia ísť verejnosti príkladom, nie ukazovať, že sú kvôli svojim funkciám nad zákonom. Pán Danko by mal teraz zo svojho zlyhania jednoznačne vyvodiť zodpovednosť,“ uviedol.

Na odstúpenia Danka vyzýva aj SaS. Jeho nočná autonehoda totiž podľa nich vyvoláva toľko pochybností, že je jeho zotrvanie vo funkcii neudržateľné. „Andrej Danko dnes v noci na rovnej ceste zdemoloval semafór, poškodil si auto a z miesta nehody ušiel bez toho, aby upovedomil políciu, bez toho, aby bola nehoda riadne zdokumentovaná a bez toho, aby sa podrobil dychovej skúške. Andrej Danko v minulosti nemal problém viesť schôdzu NR SR zjavne pod vplyvom alkoholu. V jednom z rozhovorov priamo v rádiu priznal, že nevládze, lebo veľa popil. Dokonca priznal, že pred tlačovou besedou, na ktorej bozkával výložky, vypil tri poháre vína. Je preto vážne podozrenie, že dnešnú autonehodu spôsobil pod vplyvom alkoholu. To, že z miesta činu ušiel a nepodrobil sa dychovej skúške, znie takmer ako priznanie,“ uviedol podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Ďalšie otázky, ktoré je nutné podľa SaS zodpovedať je, kde bol osobný šofér Andreja Danka, ktorý má dohliadať na bezpečnosť podpredsedu NR SR? Kde bola ochranka, ktorú si Andrej Danko ešte minulý rok od štátu vypýtal, lebo cítil nebezpečenstvo?hovorí Branislav Gröhling.

Podľa podpredsedníčky SaS Janky Bittó Cigánikovej by mal Andrej Danko podstúpiť testy na prítomnosť alkoholu či iných omamných látok.doplnila Janka Bittó Cigániková.uzavrel Juraj Krúpa.

„Nevieme, či Andrej Danko viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo nie, ale keby áno, nesprával by sa inak. A následne by svoje konanie inak neobhajoval,“ uviedol poslanec Ondrej Dostál.

„Hoci sa to zdá neuveriteľné, Andrej Danko dokázal po sebe zanechať naozaj výraznú stopu,“ okomentovala Veronika Remišová.

Ak Danko neodstúpi sám, opozícia chce budúci týždeň vyzbierať podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze k jeho odvolávaniu. Opozícia žiada Danka, aby okolnosti nehody riadne vysvetlil a aby povedal, či bol pod vplyvom alkoholu.