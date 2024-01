KDH podalo návrh na odvolanie Ľuboša Blahu z postu podpredsedu parlamentu

KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH podali návrh na odvolanie Ľuboša Blahu (Smer-SD) z postu podpredsedu parlamentu. Odovzdali 37 podpisov od poslancov opozície. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval šéf KDH Milan Majerský. Opozícia dúfa, že tentokrát by sa mohla v parlamente otvoriť diskusia vzhľadom na to, že vo veci obrazu v kancelárii Blahu sa začalo trestné stíhanie. Mimoriadnu schôdzu by mali zvolať do siedmich dní.