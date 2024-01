Pellegrini porušuje zákon pri vyhlásení voľby kandidátov na sudcu Ústavného súdu

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) porušuje zákon pri vyhlásení voľby kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Tvrdí to opozičná SaS vzhľadom na to, že Pellegrini stále nevyhlásil voľbu, hoci tak mal urobiť bezodkladne po zániku funkcie sudcu ÚS. Post ústavného sudcu nie je obsadený po tom, ako sa v septembri 2023 vzdala funkcie sudkyňa Jana Laššáková. SaS tvrdí, že Pellegrini chce získať čas, aby o vymenovaní sudcu ÚS mohol potenciálne rozhodnúť nový prezident, teda v prípade úspechu aj on sám.