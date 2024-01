Rezort vnútra by sa podľa KDH mal zamerať najmä na budovanie dôvery v právny štát

KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Rezort vnútra by sa mal zamerať v novom roku najmä na budovanie dôvery občanov v právny a bezpečný štát, kde právo a spravodlivosť platia pre každého rovnako. Opozičné KDH to uviedlo v koncoročnej bilancii. Obáva sa, že s aktuálnym ministrom Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) to tak jednoducho nepôjde. Ďalším krokom by podľa hnutia mala byť stabilizácia personálneho stavu policajtov.