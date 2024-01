Krízové riadenie by sa malo viac sprofesionalizovať, tvrdí Matúš Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Krízové riadenie by sa malo viac sprofesionalizovať, riadiť by ho mal štát, nie samospráva. V rozhovore pre TASR to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). So základnými východiskami zmien by chcel prísť už na januárovej výjazdovej vláde. Do diskusie chce zapojiť samosprávy i dobrovoľníkov. Rezervy vidí aj v civilnej ochrane.