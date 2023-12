Veľký predvianočný PRIESKUM: Voľby by vyhral Smer! Slováci najviac veria TOMUTO politikovi, ako obstáli lídri opozície?

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško, Ján Zemiar, SANEP pre TA3)

archívne video

Spoločné vyhlásenie predstaviteľov SaS, PS a KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pokiaľ by sa voľby konali v druhej polovici decembra, parlamentné voľby by s výsledkom 24,5% prevalcovala strana Smer-SD. Na druhom mieste by skončilo opozičné Progresívne Slovensko so ziskom 17,9%. Svoju pozíciu by si udržal aj Pellegriniho hlas, ktorý by v „predvianočných“ voľbách inkasoval 16,3% hlasov všetkých respondentov.

Bránami parlamentu by prešli aj kresťanský demokrati (KDH), ktorým by svoj hlas odovzdalo 7% opýtaných. V prípad, ak by dnes už Matovičove SLOVENSKO (predtým OĽaNO) opäť do volieb vstúpilo, ako koalícia, so ziskom 6,8% by tak ostali visieť pred bránami parlamentu. Do parlamentných lavíc by však zasadla SaS (6,1%) a so ziskom 5,7% hlasov respondentov by sa bránami parlamentu prešmykla aj Dankova SNS.

(Zdroj: Agentúra SANEP pre televíziu TA3)

V radoch neúspešných strán by tak zostali Republika (4,6%), Aliancia (4,2%), Demokrati (2,7%). Dostatočný počet hlasov by napokon nezískala ani Sme rodina (2,1%), ĽSNS (0,9%). Výsledky naznačujú, že už po troch mesiacoch upadol do zabudnutia aj projekt politického navrátilca Mikuláša Dzurindu Modrí, ktorému by vo voľbách dôveru prejavilo len 0,1% respondentov.

(Zdroj: Agentúra SANEP pre televíziu TA3)

V teste dôvery zvíťazil Pellegrini, za ním Fico a Čaputová

Najväčšej dôvere sa medzi verejnosťou teší predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini, ktorému svoju dôveru prejavilo až 40% opýtaných, 49% respondentov mu naopak nedôveruje. V teste dôvery sa na druhom mieste umiestnil predseda Smeru Rober Fico, ktorý obdržal dôveru 37% opýtaných, naopak, svoju nedôveru mu prejavil každý druhý respondent (50%). Ako tretia najdôveryhodnejšia politička sa umiestnila dosluhujúca prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej dôveru prejavil každý 3. respondent (29%), naopak, 64% opýtaných Čapovej podľa prieskumu nedôveruje.

(Zdroj: Agentúra SANEP pre televíziu TA3)

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

Najväčšej dôvere zo šéfov dnešnej opozície sa teší predseda KDH Milan Majerský, ktorému dôveruje 17% respondentov, na druhom mieste je Michal Šimečka, predseda strany PS, ktorému dôveruje 14% opýtaných a v tesnom závese Richard Sulík (SaS), ktorému dôveru prejavilo 13% ľudí. Igor Matovič (SLOVNESKO) tak napokon obstál dôveryhodnosťou len 9%, zatiaľ čo nedôveru mu prejavuje až 72% respondentov.

(Zdroj: Agentúra SANEP pre televíziu TA3)

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)