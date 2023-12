Progresívne Slovensko čaká budúci rok snem: Má si voliť aj nové vedenie

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Maarty)

"Ja si dôkladne zhodnocujem, čo sa podarilo, kde sa to ešte dá zlepšiť," povedal Šimečka v súvislosti s vyhodnocovaním volieb. Napriek tomu, že sa PS nepodarilo "zabrániť vláde Roberta Fica" (Smer-SD) a zostaviť alternatívnu vládu, Šimečka vníma výsledky septembrových volieb pozitívne. Poukázal na počet získaných hlasov. "Je to niečo, na čom môžeme stavať, a je to zároveň obrovský záväzok, aby sme mandát, ktorý nám voliči dali, vykonávali teraz v pozícii najsilnejšej opozičnej strany s čo najväčším nasadením, aby sme zostali verní programu a našim hodnotám," uzavrel.

archívne video

Na poplach už bije aj európska prokuratúra, tvrdí Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Priblížil, že snem by sa mohol konať v máji alebo júni. Dodal, že o tom, čo bude po sneme, ešte nezačali v hnutí diskutovať. Nejakú predstavu Šimečka má, no aktuálne podľa neho treba riešiť budúcnosť krajiny. "Budeme riešiť aj stranícke záležitosti, bude na to priestor, ale teraz by som sa naozaj rád sústredil, aj my sa všetci na to, čo Slovensku hrozí, a to je demontáž právneho štátu," podotkol.