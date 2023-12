Pre hnutie Slovensko je prioritou oddialiť rokovanie o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry

Hnutie Slovensko (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Prioritou pre hnutie Slovensko je oddialiť rokovanie Národnej rady (NR) SR o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), preto jeho poslanci vystupujú v rozprave k návrhu štátneho rozpočtu s niekoľkohodinovými vystúpeniami. Skonštatovali to jeho predstavitelia na tlačovej konferencii. Líder hnutia Igor Matovič nechce, aby sa o zrušení ÚŠP rokovalo od 8. januára. Chce urobiť všetko pre to, aby sa to oddialilo o niekoľko mesiacov.

Do diskusie k rozpočtu sa prihlásilo 15 poslancov za klub Slovensko, Za ľudí, KÚ. Na rad čakajú ešte 11 prihlásení písomne. Zatiaľ od stredy (20. 12.) večera vystúpili traja, ktorí mali viac ako päťhodinové príspevky vzhľadom na čítanie pozmeňujúcich návrhov. "Každá hodina navyše sa ráta," povedal Matovič.

Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenul, že poslanci mohli o rozpočte rokovať už o štyri dni skôr, no vláda dala prednosť kompetenčnému zákonu, ktorý sa prerokoval pred ním. Ten predpokladá vznik nového ministerstva a ďalšie zmeny. "Ak chce Robert Fico niekoho viniť za to, že sa o štátnom rozpočte začalo rokovať v parlamente 20. decembra, mal by sa pozrieť do zrkadla a tam by vinníka našiel," povedal.

Matovič odmieta strašenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) tým, že ak sa neschváli rozpočet do konca roka, budú sa mať ľudia zle. "Bez najmenších problémov vie pokryť výdavky aj na dotácie cien energií aj na jeho nový výmysel s dotáciou hypoték," skonštatoval s tým, že rozpočtové provizórium sa netýka bežného života ľudí a neublížilo by im.Fico podľa Matoviča straší provizóriom len preto, aby v januári prišiel do NR SR a predstavil návrh, ako "demontovať" právny štát. "Ide mu o to, aby čím skôr začal s atentátom na spravodlivosť, myslí si, že to bude 8. januára. A hnutie Slovensko to chce oddialiť," dodal.

Premiér vo štvrtok v reakcii na obštrukcie v NR SR vyhlásil, že opozícia sa definitívne vybrala cestou deštrukcie štátu. Obvinil opozíciu, že prostredníctvom obštrukcií chce dosiahnuť neschválenie štátneho rozpočtu. Upozornil, že by to malo vážne dôsledky na život bežných ľudí. Verí, že sa v parlamente podarí napokon rozpočet schváliť ešte tento rok a vyzval opozíciu, aby tomu prestala brániť.