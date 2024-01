Poslanci aj dnes pokračujú v rokovaní o novele Trestného zákona

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v utorok ráno v rokovaní o novele Trestného zákona. Zatiaľ diskutujú o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k novele. Do diskusie je písomne prihlásených približne ešte 48 rečníkov. Následne sa môžu do debaty hlásiť aj ústne.

archívne video

Opozícia rokuje o novele, ktorá ruší ÚŠP a mení trestné sadzby, koalícia sa zatiaľ nevyjadruje (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Do diskusie sa zapájajú zatiaľ len opoziční poslanci. V utorok by mal vystúpiť aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) ako predkladateľ. Aj v utorok sa má rokovať do 20.00 h.