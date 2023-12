Poslanci naďalej diskutujú o novele kompetenčného zákona: Dominuje opozícia

Peter Pellegrini a Robert Fico (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok večer naďalej diskutujú o novele kompetenčného zákona, ktorá má okrem vzniku Ministerstva cestovného ruchu a športu SR priniesť ďalšie zmeny. Parlament má zasadať k novele až do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h a v noci. Opozícia avizovala, že sa chce do diskusie zapájať. Počas utorka vystupovali v rozprave a vo faktických poznámkach len opoziční poslanci. Vystúpiť má približne ešte šesť rečníkov, ktorí sa prihlásili písomne. Následne sa môžu poslanci hlásiť do rozpravy aj ústne.

Po prerokovaní kompetenčného zákona majú poslanci prejsť k rokovaniu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) informoval, že ak sa rokovanie o kompetenčnom zákone skončí v akejkoľvek hodine, ďalší bod, ktorým má byť štátny rozpočet, začnú preberať v stredu (20. 12.) od 9.00 h. V stredu o 11.00 h by sa malo aj hlasovať.

archívne video

K dohode lídrov o revízii dlhodobého rozpočtu nedošlo, paniku necítiť, tvrdí Robert Fico (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Opozícia kritizuje, že parlament cez deň nepodporil jej návrh prerušiť rozpravu ku kompetenčnému zákonu a prejsť rovno k štátnemu rozpočtu. Do diskusie sa zapájajú poslanci zo všetkých opozičných klubov. Viacerí podali pozmeňujúce návrhy.

Viaceré výhrady

Šéf klubu Progresívneho Slovenska Martin Dubéci má výhrady k tomu, že pri novele kompetenčného zákona nie je čo hodnotiť, keďže nepočul dôvody na potrebu zmien. Pýtal sa vlády, prečo mení proces udeľovania zbrojárskych licencií, postavenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj postavenie Slovenskej informačnej služby.

Poslankyňa Dana Kleinert (Progresívne Slovensko) vyzvala koaličných poslancov, aby návrh nepodporili. Návrh novely nemôže ísť podľa nej v skrátenom legislatívnom konaní, chýba totiž diskusia s odborníkmi aj so samosprávami. Podala tiež pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by sa oblasť športu ponechala na ministerstve školstva a agenda cestovného ruchu by sa presunula do rezortu hospodárstva.