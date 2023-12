Nočné šialenstvo v parlamente: Opozícia rokovala celú noc, Grendel čítal pozmeňovák takmer 7 hodín!

Opozícia rokovala celú noc. (Zdroj: TV NR SR)

NAŽIVO Rokovanie parlamentu (možné pretočiť aj v čase späť):

Rokovanie až do neskorej noci

Všetko sa to začalo v stredu večer, keď sa poslanci dozvedeli, že o návrhu štátneho rozpočtu budú bez prestávky rokovať až do jeho úplného prerokovania bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. Plénum totiž s vládnou väčšinou odsúhlasilo procedurálny návrh predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Opozícia tento postup namietala, no napriek tomu sa odhodlali rokovanie natiahnuť a išli celú noc a bez prestávky.

archívne video

Vyjadrenie Tomáša Tarabu k inflácii na Slovensku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dlhočizné vystúpenie odštartoval Grendel, neskôr ho vystriedali ďalší opoziční poslanci

Gábor Grendel vystúpil ako prvý. Mal pred sebou pozmeňujúci návrh, ktorý rozhodne nebol krátky. Jeho vystúpenie začalo asi o siedmej alebo ôsmej večer. Grendel čítal rozsiahly pozmeňujúci návrh k rozpočtu až do pol jednej v noci. Grendel čas naťahoval všetkými možnými spôsobmi, a to aj tým, že čítal aj názvy kapitol, čísla v tabuľkách a zátvorky.

Vládnej koalícii ku cti slúžilo aspoň to, že sa v sále priebežne striedali, premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nevynímajúc. Aj na to mali zrejme dôvod, keďže tu bola možnosť opozičného uznesenia o možnom prerušení rokovania, čo by si zrejme vládna koalícia len tak nenechala.

(Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

Následne si nočnú "šichtu" zobral poslanec hnutia Slovensko Peter Pollák ml., ktorý vystúpenie trvalo až do šiestej ráno.

Celé nočné rokovanie si môžete ako verejnosť na platforme YouTube pretočiť o niekoľko hodín späť, čím sa sami presvedčíte, ako nočné rokovanie prebiehalo a kto všetko počas neho vystúpil

Mikulec si zobral ranný blok dlhého čítania pozmeňováku

Do rozpravy bolo už v noci písomne prihlásených ešte vyše 40 poslancov. Neskôr poslanca Grendela po tom, ako o pol jednej v noci skončil vystriedali poslanci PS, jeho kolegovia z hnutia Slovensko, no a ráno otvoril s ďalším dlhým prejavom exminister vnútra Roman Mikulec. Ten začal svoj pozmeňujúci návrh čítať o pol siedmej ráno a pokračuje v jeho čítaní aj v čase písania tohto článku.