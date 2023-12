Poslanci v noci dorokovali o kompetenčnom zákone, ráno začali rozpočtom

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

V utorok (19. 12.) poslanci rokovali do noci. Po niekoľkých dňoch ukončili diskusiu o novele kompetenčného zákona. Do rozpravy sa zapájali najmä opoziční poslanci. Koalícii vyčítali prijímanie viacerých zmien v rámci jedného návrhu v skrátenom legislatívnom konaní, zmenu spôsobu voľby predsedov viacerých štátnych inštitúcií i zmeny pri licenciách na cezhraničný obchod so zbraňami. V závere vystúpil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Skonštatoval, že opozícia má právo na obštrukcie, ale nemôže potom očakávať, že koalícia jej bude pri tom sekundovať.

Odmietol aj kritiku využitia skráteného legislatívneho konania. Poukázal na štatistiky minulej vlády. Čo sa týka námietky opozície o vágnych dôvodoch odvolávania šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, podľa Suska novela vracia veci do pôvodného stavu. Prezident by podľa neho mal menovať takých vedúcich inštitúcií, ktorí majú ústavný charakter. Minister tiež odmietol účelovosť zmien týkajúcich sa Slovenskej informačnej služby na mieru Tiborovi Gašparovi (Smer-SD). Podčiarkol, že na spôsobe menovania a odvolávania šéfa tajných sa nič nemení a ostáva to v kompetencii prezidenta na návrh vlády.