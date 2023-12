Opozícia chce prerušiť debatu ku kompetenčnému zákonu a prejsť k rozpočtu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozícia žiada prerušenie rokovania parlamentu k novele kompetenčného zákona a žiada, aby poslanci začali rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Procedurálnym návrhom o to v pondelok požiadali predsedovia poslaneckých klubov Progresívne Slovensko (PS), KDH aj SaS. Žiadajú o to aj poslanci za klub Slovensko, Za ľudí, KÚ. Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini skonštatoval, že o návrhu dá hlasovať v momente, keď to bude možné, keďže parlament nie je uznášaniaschopný.