VIDEOROZHOVOR Kandidát na prezidenta Ivan Korčok: Chcem byť silným hlasom dovnútra spoločnosti

prezidentský kandidát Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Stále je jediným oficiálnym kandidátom na post prezidenta. O podpore svojej kandidatúry sa už rozprával s lídrami Progresívneho Slovenska, Sasky a Demokratov. Je presvedčený, že na Slovensku by mala byť rovnováha politických názorov zastúpená na troch najvýznamnejších postoch v krajine. Nechce byť opozíciou vládnym stranám, ale ponúknuť Slovensku modernú víziu. Čo by robil inak ako dosluhujúca prezidentka Zuzana Čaputová? Chce nadviazať na prácu niektorého zo slovenských prezidentov? Čo pre neho znamenajú Vianoce a kto je pre neho najdôležitejší? Rozprávali sme s bývalým diplomatom a kandidátom na prezidenta Ivanom Korčokom.

O pár dní tu máme najkrajšie sviatky v roku. Aké sú Vianoce u Korčokovcov?

Presne také, ako u všetkých ostatných ľudí. Musím sa priznať, že k Vianociam mám až taký detský, naivný a rojkovský vzťah. Milujem Vianoce. Pre mňa sú najkrajšími sviatkami.

Čo milujete na Vianociach?

Milujem celé čaro okolo toho. Z Vianoc mám najkrajšie spomienky z detstva. Budúci rok oslávim 60 rokov a dodnes snívam o bielych Vianociach. Väčšinou mám potom depresiu, lebo málokedy sú biele. (Smiech). Všetko vonia, ale nielen pre dobroty. Celý adventný čas je pre mňa veľmi dôležitý. Prvou zapálenou sviečkou na adventnom venci začína krásne obdobie. Naozaj sa treba zastaviť a čakať na Božie narodenie. Stále to takto romanticky vnímam.

Spomeniete si na presný vek, keď ste zistili, že darčeky nenosí Ježiško, ale kupujú ich rodičia?

Nepamätám si presný vek. Mám pred sebou len obraz, ako som našiel darčeky. Čo vám poviem, mama to nemala dobre schované. (Smiech) Dodnes darčekom, ktoré si nájdeme pod stromčekom, hovorím, že ich priniesol Ježiško.

Kupujete darčeky pre rodinu alebo to nechávate na manželku?

Som vďačný manželke za všetko. Aj za to, že tieto veci drží v pamäti a všetko zabezpečí. Vďaka nej Vianoce majú to správne čaro. Priznám sa, že mám v tom trochu nečisté svedomie, že všetko nechávam na ňu.

A máte pre ňu už darček pripravený?

Mám.

Bude prekvapená?

Trochu sme sa o tom rozprávali. (Smiech) Bude sa ale tešiť.

Čo si prajete vy pod stromček?

Vyznie to pateticky, ale naozaj si to myslím. V zásade mám všetko. A to je obrovská hodnota. Mám kde bývať a mám milujúcu rodinu. Synovia, ktorí žijú v zahraničí, pricestujú na Slovensko. Už som im niekoľkokrát volal, aby prišli skôr, aby som mohol byť s nimi. Je to náročné, lebo majú svoju prácu. Je mi ľúto, že mnohí ľudia sa na sviatky pozerajú s istým rozladením, depresiou, čo bude ďalej. Práve preto by som si úprimne želal, aby ľudia mali svoje zázemie a dobrý pocit, ako mám ja.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V auguste ste oznámili kandidatúru na prezidenta SR. Venujete sa kampani už naplno?

Tejto mojej ceste sa venujem naplno. Od 30. augusta, kedy som ohlásil kandidatúru, nerobím nič iné. Cestujem po Slovensku. Mám za sebou dve šnúry. Tá posledná skončila minulý týždeň. Prešiel som 10 miest. Rozprávam sa s ľuďmi a hovorím im, čo by som chcel ako prezident robiť a tiež trošku poodhaľujem aj seba. Ľudia majú záujem spoznať ma aj z inej stránky, nielen ako diplomata v obleku. Takže cestujem po Slovensku a je to úžasné.

Tešíte sa na horúcu kampaň, keď budú známi aj iní kandidáti?

Áno. Som športovec a dodnes športujem. Ako každá kampaň, bude to súťaž. Takže teraz trénujem.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ste súťaživý typ?

Áno. Som súťaživý typ.

Stále nie sú známe mená vašich súperov. A rovnako nie je známy ani dátum prezidentských volieb. Nie je to čudné?

Najmä s dátumom je to čudné. Osobitne preto, že v osobe predsedu NR SR máme kandidáta, ktorý bude termín určovať. Keď už nepovedal dátum volieb, tak by mohol povedať, kedy v januári ho určí. Nechcem komentovať ostatných možných kandidátov. Sám som sa rozhodol, že nebudem taktizovať. Zobral som si dosť času na premyslenie, následne som verejne oznámil kandidatúru. Karty som vyložil na stôl. V mojej osobe ľudia vedia, čo chcem a čo ponúkam.

S ktorými stranami rokujete o podpore?

Nechcem, aby to stálo na slovách, no nerokujem. Rokovanie je stav, kedy vyjednávate nejaké podmienky. Transparentne hovorím, že komunikujem so stranami, aj od ktorých vyšla iniciatíva. Hovorím o Progresívnom Slovensku, so Saskou som v kontakte a nedávno som sa rozprával s Jaroslavom Naďom.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Povedali ste, že chodíte po Slovensku a ľuďom predstavujete, čo ponúkate. Čo im teda ponúkate ako kandidát na prezidenta?

Ukazuje sa, že hlavnou témou bude zachovanie rovnováhy v kľúčových pozíciách štátu. Slovensko chce a svedčí mu rovnováha, aby neboli všetky tri najvyššie ústavné funkcie zastúpené z jedného politického tábora. Je to dobrý základ, aby boli zastúpené všetky záujmy občanov. Takže prvou témou je rovnováha. A tú ponúkam. Som tým kandidátom, ktorý bude vedieť zabezpečovať pre Slovensko a ľudí rovnováhu. Ďalej veľmi dôležité je, aby sme si hovorili pravdu. Naša krajina dlhodobo stagnuje, upadá. Odo mňa ako prezidentského kandidáta nebudete počúvať, že postavím cesty alebo znásobím platy. Chcem byť silným hlasom dovnútra spoločnosti a politiky. Slovensko sa musí modernizovať. Utekajú nám nielen deti, talenty, ale aj susedia. Porovnávať sa musíme s Českou republikou a Poľskom. Ponúkam modernizáciu, rovnováhu...

Budete opozíciou voči súčasnej vláde?

Byť opozíciou nie je moje primárne nastavenie. Ľudia rozhodli vo voľbách. Treba to rešpektovať. V rovnováhe je to, že vláda a jej strany napĺňajú svoj program a ja si želám, aby modernizačný moment bol v smerovaní krajiny prítomný. Chcem byť dôrazným a silným hlasom v krajine.

Keby kandidovala opäť Zuzana Čaputová, kandidoval by aj Ivan Korčok?

