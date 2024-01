VIDEOROZHOVOR Andrej Danko priznáva veľký hnev voči Pellegrinimu: Správa sa povýšenecky, nebudem tolerovať jeho maniere

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

BRATISLAVA – Ak sa Peter Pellegrini rozhodne kandidovať na prezidenta, SNS chce otvoriť koaličnú zmluvu a bude žiadať ďalší rezort. Od predsedu Hlasu – SD chce už jasne počuť, aký chce byť prezident, čo bude ďalej so stranou a ako bude fungovať koalícia. Má obavu, že po zvolení Pellegriniho za prezidenta, sa história zopakuje a jemu zachutí moc. Bude sa správať rovnako ako Michal Kováč voči Vladimírovi Mečiarovi. Hoci SNS zbiera podpisy, sám nevie, či sa bude uchádzať o post hlavy štátu. Ak do súboja pôjde, plánuje svoju kampaň postaviť v zmysle: Ja som Andrej Danko a kto si ty, Peter Pellegrini?! Rozprávali sme sa s podpredsedom parlamentu a lídrom SNS Andrejom Dankom.

Zbierate podpisy pod prezidentskú kandidatúru. Chcete kandidovať za prezidenta alebo do Európskeho parlamentu?

- Ani druhý pokus rokovaní s pánom Pellegrinim nevyšiel. Už pri podpise koaličnej zmluvy sme žiadali dohodu, kto bude prezidentským kandidátom. Vtedy to odmietol. Druhýkrát, a to 15.decembra som s ním rokoval opäť. A bez záveru. Preto som sa skontaktoval s našimi členmi a tí začali zbierať podpisy pod moju kandidatúru. Ak nás opäť v januári Pellegrini hodí cez palubu, nestihneme zozbierať podpisy. A potom do úvahy prichádza len Štefan Harabin, s ktorým rokujeme. Pellegrini sa netají liberálnymi názormi. Mojím snom bolo, aby si Robert Fico oddýchol v Prezidentskom paláci. Som presvedčený, že Robert Fico by liberálneho a proamerického Korčoka porazil. Žiaľ, okolie Roberta Fica mu nechce dovoliť kandidovať. Ak sa nedohodneme s nikým, je možné, že na konci dňa sa rozhodnem zdvihnúť zástavu a zabojovať o prezidentský úrad.

Čo znamená, že by vás Peter Pellegrini hodil cez palubu?

- Často vidí len seba. Vyprosím si od neho vyjadrenia v médiách, že ak niekto rozbije koalíciu, tak to bude SNS alebo Andrej Danko. Nikdy som Roberta Fica nezradil. Mám k nemu, na rozdiel od Petra Pellegriniho, úctu. Aj vďaka SNS sa Peter Pellegrini stal v minulosti premiérom.

Nebudem sa vracať do minulosti, ale naozaj si vyprosím od každého, kto spochybňuje moje čestné slovo. Nikdy som žiadnu koalíciu a ani človeka nezradil.

Vyzerá to tak, že ste nahnevaný na Petra Pellegriniho?

- Áno, som a veľmi. Nemyslím si, že by sa mal niekto tak povýšenecky správať, ako sa správa on. Najprv povie, že nepotrebuje SNS a potom hovorí, že si bude vážiť jej podporu. V politike platia nejaké pravidlá. SNS je jednotná, žiadnu koalíciu nerozbije. Moje slovo platí. Keby chceli Smer s Hlasom vládnuť sami, tak SNS ich vždy podporí. Ale určite nebudem pozerať na maniere pána Pellegriniho.

Čo chcete robiť?

- Rokovať. Máme svoju politickú taktiku, o ktorej vám tu určite nebudem hovoriť.

Čo znamená, že je liberálny kandidát na prezidenta? Ako sa prejavuje jeho liberalizmus?

- Všetci viete, aký je liberálny. Pellegrini svojim liberalizmom je na úrovni Korčoka. A to snáď vidí každý.

Tvrdíte, že nie ste ešte rozhodnutý kandidovať na prezidenta. Aký je potom rozdiel medzi vami a Petrom Pellegrinim, ktorý sa ešte nerozhodol?

- Každý problém sa vyvíjal v nejakom čase. Keď raz niečo poviem, bude to tak.

Kedy sa rozhodnete definitívne? Poviete nejaký termín?

- Keď to budem cítiť.

Je to nejaká vaša hra, že ak by ste kandidovali za prezidenta, tak sa vzdáte v prospech napríklad Petra Pellegriniho a budete chcieť za to nejaký rezort?

- Celá politika je hra. To sú šachy. Tak čo sa ma pýtate, či je to hra? Jasné, že je to hra. Hra s jediným cieľom. Získať pozíciu a pomáhať ľuďom. Získali sme oblasti, kde si myslíme, že Slovensku pomôžeme. A to je cestovný ruch a šport. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje systémovú podporu športových podujatí. Cestovný ruch je na Slovensku zanedbávaný. Dávame naň 20 miliónov eur a Sorosovi 23 miliónov, aby sledoval migrantov. Pozrite si, koľko peňazí dáva Viktor Orbán na podporu, aby Číňania vedeli, kde je Budapešť. Cestovný ruch je budúcnosť. Som presvedčený, že sa môže na tvorbe HDP podieľať až 10 miliardami eur. Chcem opäť rozbehnúť výstavbu športovísk, aby sa zvýšila suma z 20 na 50 miliónov eur. Samozrejme, že chceme získať aj iné pozície, aby som vedel riešiť problémy ľudí. Zabránili sme už dvíhaniu daní na niektoré segmenty. Už budem o tom rozprávať, lebo potom si ľudia myslia, že hľadáme konflikty, aby sme mali trafiky. Na novom ministerstve obsadíme pozície odborníkmi. Ľudia si často u politikov nevšímajú, čo urobia, ale či majú dve jamky a usmievajú sa. Politika v kombinácií s marketingom a PR privádza ľudí k omylu. Ja som Andrej Danko. A keby som aj mal ísť do prezidentskej kampane, tak moja kampaň bude v ponímaní: Ja som Andrej Danko a kto si ty Peter Pellegrini?!

Vy si myslíte, že máte šancu?

- V roku 2019 som bol druhým kandidátom na prezidenta po Miroslavovi Lajčákovi. Určite si pamätáte na obdobie, keď som bol najobľúbenejším politikom na Slovensku. Ľuďom sa oči otvárajú a mám šancu zabojovať, pokiaľ sa nebude dať dohodnúť v rámci koalície.

