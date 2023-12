Slovenská inšpekcia životného prostredia vníma predloženú novelu Trestného zákona ako problematickú

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

BRATISLAVA - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vníma predloženú novelu Trestného zákona ako problematickú. V prípade jej schválenia môže dôjsť k tomu, že niektoré aktuálne riešené trestné prípady ostanú nepotrestané. Uviedol hovorca SIŽP Dávid Vido. Envirorezort ani poslanci o úpravách legislatívy a jej dosahoch na fungovanie orgánov starostlivosti o životné prostredie so SIŽP nediskutovali.

Novela pri niektorých trestných činoch ponecháva podľa inšpekcie prísnejšiu úpravu, ako sú požiadavky európskej legislatívy. Ide napríklad o vjazdy do chránených území či niektoré nedbanlivostné trestné činy proti životnému prostrediu.

"Pri iných trestných činoch zase absurdne zvyšuje hranicu trestnosti skutku a vytvára priepastné rozdiely v ochrane druhov prostredníctvom trestného práva najmä pri porovnaní ochrany chránených živočíchov pri trestnom čine porušovania ochrany rastlín a živočíchov a ochrany bežných druhov poľovnej zveri pri trestnom čine pytliactva," priblížil Vido.

Usmrtenie niektorých dravých druhov vtákov

SIŽP poukazuje, že usmrtenie niektorých dravých druhov vtákov, napríklad výra skalného alebo orla skalného, by podľa návrhu nemalo byť trestným činom porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Potrestané by to mohlo byť len v rámci správneho konania. "Na druhej strane, usmrtenie niektorých inváznych druhov, ktoré sú poľovnou zverou, ako napríklad nutria riečna alebo ondatra pižmová, pričom ich odstraňovanie z voľnej prírody je vo všeobecnom záujme spoločnosti, bude môcť napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu pytliactva a bude trestané prostredníctvom trestného práva," poukázal hovorca.

SIŽP tvrdí, že v minulosti presadzovala a podporovala racionálne zvýšenie hranice trestnosti skutkov. Súčasne vtedy pracovala na analýze vplyvov na činnosť správnych orgánov, ktorým sa zvýši agenda v oblasti správnych deliktov. "Pri takejto významnej novele zákonnej úpravy trestných činov je potrebné zvýšiť rozpočet správnych orgánov na krytie personálnych, bežných a kapitálových výdavkov a novelizovať aj zložkové predpisy v oblasti starostlivosti o životné prostredie tak, aby bolo zohľadnené, že konanie, ktoré bolo predtým vyšetrované orgánmi činnými v trestnom konaní, bude trestané prostriedkami správneho práva," povedal Vido.

Dá sa to podľa inšpekcie dosiahnuť napríklad úpravou procesov vyvodzovania zodpovednosti a zvýšením sadzieb pokút. Enviropolícia potvrdila, že o novele Trestného zákona komunikuje s ministerstvom spravodlivosti. Návrh zmien týkajúcich sa hranice trestných činov proti životnému prostrediu preto nemusí byť konečný.