Opozícia chce pokračovať v obštrukcii: V utorok organizuje ďalšie protesty

Spoločné vyhlásenie predstaviteľov SaS, PS a KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Z premiéra Roberta Fica (Smer-SD) cítiť nervozitu, myslí si predseda PS Michal Šimečka. Odkazuje ľuďom, že verejný tlak na vládnu koalíciu funguje a poďakoval sa im za účasť na doterajších protestoch. Fico si podľa neho myslel, že zmeny parlament prijme rýchlo ešte pred Vianocami a po Novom roku sa pustí do prezidentskej kampane lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho.

Ďalší protest bude v utorok v Bratislave na Námestí SNP, ale aj v Bratislave, Nitre, Trenčíne či Považskej Bystrici. Šimečka zopakoval, že šéfovi parlamentu Pellegrinimu sa situácia rozpadáva pod rukami, keďže najbližší priebeh schôdze nie je známy. Opozícia je však pripravená rokovať aj počas vianočných sviatkov. Šéf PS tiež informoval, že už približne 50.000 ľudí sa podpísalo pod výzvu na stiahnutie novely Trestného zákona, ktorá predpokladá zrušenie špeciálnej prokuratúry.

Opozícia tvrdí, že naťahovanie diskusie v parlamente má zmysel. Drvivá väčšina príspevkov je podľa Šimečku vecná. Považuje to za legitímnu stratégiu. Je podľa neho primerané, že konsolidačný balík sa podrobuje kritike, pretože nás oberá o budúcnosť. Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková dodala, že konsolidačné zmeny i zmeny v kompetenčnom zákone sú veľmi dôležité a treba k nim naozajstnú diskusiu. Aj to je dôvod, prečo sa opoziční poslanci v tak veľkej miere hlásia do diskusie.

Vládna koalícia by chcela do Vianoc schváliť návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling nevníma ako problém, že by sa rok začal rozpočtovým provizóriom, ak by sa to nestihlo. Tvrdí, že je to zodpovednosť vládnej koalície a nie opozície, ktorá robí obštrukcie.