Polícia pripomína čiastočnú uzáveru na Prístavnom moste počas víkendu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA - Na Prístavnom moste v Bratislave treba počas víkendu rátať s čiastočnou uzáverou pre opravné práce. Obmedzenie potrvá do nedele (10. 12.) do 22.00 h, dokedy bude most v smere do Petržalky uzavretý. Upozorňuje na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.