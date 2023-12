Polícia obvinila 15-ročného mladíka zo Starej Ľubovne z dvoch trestných činov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Začiatkom decembra pri autobusovej stanici pristúpil k mužovi, ktorý práve vykonával malú potrebu, z vrecka nohavíc mu vybral peňaženku a utiekol preč," uviedla Ligdayová. Okradnutý muž v nej mal osobné doklady, bankomatovú kartu, finančnú hotovosť a ďalšie veci. Mladík si podľa hovorkyne ponechal peniaze i bankomatovú kartu, všetko ostatné vyhodil do koša.

"Zamieril do obchodného domu, kde si nakúpil, no pri samoobslužnej pokladni k platbe kartou nedošlo. Ani opakovaný pokus o zaplatenie kartou nebol úspešný a tak musel tovar vrátiť späť do regálov. Z obchodu odišiel a snažil sa v bankomate použiť kartu na výber hotovosti, neúspešne," povedala Ligdayová a dodala, že poškodeným bol 66-ročný muž z obce Jakubany.