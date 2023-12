Začala sa 6. schôdza: Poslancov čaká viacero zmien v zrýchlenom režime

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR otvorili 6. schôdzu parlamentu. Predbežný program rokovania mal takmer 50 bodov. Poslanci by sa mali venovať aj viacerým vládnym návrhom, o ktorých by mali rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Dva z vládnych návrhov v zrýchlenom režime majú pomôcť dlžníkom so zvýšenými splátkami hypoték. Za rok 2023 sa táto pomoc vyrieši zvýšeným daňovým bonusom, od januára 2024 potom novou štátnou sociálnou dávkou. V skrátenom konaní by sa mal prerokovať aj balík zmien na zlepšenie stavu verejných financií.

V zrýchlenom režime by sa mali zákonodarcovia venovať aj novele zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve či novele zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Envirofond by mal byť podľa nej povinný vrátiť vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sanovali envirozáťaž, ním uhradené financie.

Na programe je aj návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa

Ten by mal do budúcnosti predstavovať základný právny predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa a nahradiť niekoľko aktuálne platných zákonov. Zákon v takmer rovnakom znení už bol prerokovaný parlamentom v minulom volebnom období, no pre poslanecký pozmeňovací návrh bol vrátený prezidentkou Zuzanou Čaputovou a nebol priestor na jeho opätovné schválenie.

Predložených je aj niekoľko poslaneckých návrhov. Smer-SD navrhuje skrátiť prax pre vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy skupiny C1. Hnutie Slovensko predložilo balík zmien týkajúcich sa vyplatenia 13. dôchodkov či zníženia cien potravín, a tiež legislatívu týkajúcu sa zavedenia hmotnej zodpovednosti politikov. SaS chce novelizáciou redefinovať skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia. Poslankyne Progresívneho Slovenska zase podali návrh týkajúci sa doplnenia ďalšej podmienky, v rámci ktorej má byť priznaný nárok na vdovský, respektíve vdovecký dôchodok. Poslanci by mali v decembri prerokovať aj návrh štátneho rozpočtu. Rozhodnúť o ňom však má ešte vláda. Následne sa očakáva jeho predloženie do parlamentu.

O rozpočte bude vláda rokovať budúci utorok alebo stredu

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2024 prerokuje vláda na budúci týždeň v utorok alebo stredu (12. 12. - 13. 12.). Po stredajšom rokovaní kabinetu to oznámil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). "Ak sa podarí tento bod zaradiť už na utorok, bude súčasťou programu výjazdového rokovania vlády, ktoré sa uskutoční v Trenčíne," dodal.

