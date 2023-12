Ochrana pre oznamovateľov by sa viac nemala poskytovať policajtom

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

BRATISLAVA - Ochrana pre oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti by sa viac nemala poskytovať príslušníkom Policajného zboru. Vyplýva to z novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú v stredu schválila vláda. Parlamentu navrhuje kabinet zákon prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Už poskytnutá ochrana pre policajtov by mala zaniknúť dňom nadobudnutia účinnosti novely zákona.