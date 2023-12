Mesiac november bol po teplotnej stránke veľmi studený až normálny

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Mesiac november bol po teplotnej stránke na celom Slovensku veľmi studený až normálny. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 bola v intervale od mínus 3,1 stupňa Celzia na Lomnickom štíte do plus jedného stupňa Celzia v Bratislave. Vyplýva to z predbežného zhodnotenia mesiaca november. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.