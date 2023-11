Slovensko by sa na COP28 malo postaviť k ukončeniu využívania fosílnych palív

Klimatická konferencia COP28 v Dubaji (Zdroj: TASR/AP/Kamran Jebreili)

BRATISLAVA - Zástupcovia Slovenska by sa na konferencii OSN o klíme COP28 mali postaviť k záväzku ukončiť využívanie fosílnych palív. Taktiež by sa mali prihlásiť k vytvoreniu špeciálneho fondu na krytie strát a škôd, ktoré spôsobili znečisťovatelia. Vyzýva ich k tomu organizácia Greenpeace Slovensko. Konferencia sa začína vo štvrtok v Dubaji

"Ak chce svet udržať limit otepľovania stanovený v Parížskej dohode, musí text rozhodnutia COP28 obsahovať nekompromisný záväzok k spravodlivému a rýchlemu ukončeniu využívania všetkých fosílnych palív a okamžitému ukončeniu využívania nového uhlia, ropy a plynu," uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

archívne video

Slovak Press Photo začalo s vizualizáciou projektu klimatickej krízy (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Klimatická kríza sa zhoršuje

Globálne hodnotenie, ktoré má počas COP28 prebehnúť, musí priniesť výsledky, ktoré naštartujú transformačné opatrenia vo všetkých oblastiach a zároveň spravodlivo reagovať na rastúce klimatické hrozby. Riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková poukazuje, že klimatická kríza sa zhoršuje a priestor na zvrátenie jej dôsledkov je čoraz menší. "Je neospravedlniteľné, že sa to deje aj napriek tomu, že riešenia máme na stole a ich podpora by zaručila nielen dodržanie cieľov Parížskej dohody, ale zlepšila by aj život mnohých ľudí, dokonca aj na Slovensku," podotkla.

Greenpeace zároveň podľa Juríkovej žiada klimatickú spravodlivosť. Tá znamená pomoc ľuďom, ktorí v dôsledku klimatickej krízy bojujú každý deň o prežitie, priblížila. Vedúca delegácie Greenpeace na COP28 Kaisa Kosonen považuje klimatický samit za veľkú príležitosť. "COP28 môže byť zlomovým momentom, keď vlády budú konať na základe vedeckých poznatkov, zaviažu sa chrániť svojich občanov a dohodnú sa, že fosílne palivá sa stanú minulosťou," povedala.