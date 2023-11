PREDPOVEĎ počasia hovorí jasnou rečou: Prichádza nová várka snehu, na TÝCHTO miestach bude bielo! Dokedy vydrží?

Snehová kalamita (Zdroj: TASR/ Ján Krošlák)

BRATISLAVA - Už v noci sa dočkáme ďalšej snehovej nádielky, ktorá by mala byť tentokrát najbohatšia na západnom Slovensku. To bude zatiaľ len predvoj omnoho bohatšej vlny sneženia, ktorá by mala prísť na naše územie v utorok. Na tú by sa mali podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pripraviť obyvatelia Banskobystrického a Košického kraja. Zimné počasie začína naplno úradovať, no podľa predpovedí na väčšine územia so súvislou snehovou pokrývkou nerátajte.