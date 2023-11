Ženie sa na nás snehová APOKALYPSA! Meteorológovia varujú: Na týchto miestach sa pripravte na najhoršie

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

"Prvá snehová kalamita nás tak čaká dokonca pár dní predtým, ako sa oficiálne začne zima," podotkol SHMÚ. Výdatné zrážky podľa neho prinesú dve tlakové níže. Priblížil, že jedna z nich sa aktuálne nachádza nad západnou Európou a jej teplý front ovplyvňuje počasie aj na Slovensku. "Nad juhozápad Slovenska sa už dostal teplejší vzduch a zrážky sú tak v nižších polohách miestami vo forme dažďa," uviedol SHMÚ. Výstupy zo všetkých dostupných modelov sa podľa SHMÚ zhodujú na tom, že hoci hranica snehových a dažďových zrážok bude veľmi blízko južnej hranice stredného a východného Slovenska, prevažovať by mali snehové zrážky.

Snehová kalamita V noci a zajtra očakávame, že na väčšine územia stredného a východného Slovenska nasneží 7-20 cm,... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Monday, November 27, 2023

Najvyššie úhrny zrážok, väčšinou v podobe snehu, meteorológovia očakávajú na východnom Slovensku, a to najmä v regiónoch Zemplín, Abov a Gemer. "Navyše, hneď po zrážkach očakávame (prechodný) vpád studeného arktického vzduchu do našej oblasti od severozápadu," dodali. V utorok v noci na stredu (29. 11.) a v stredu ráno má byť podľa nich v lokalitách citlivých na severný smer vetra silno veterno. "Čo bude pri teplote pod nulou a snehovej pokrývke ľahko vytvárať snehové jazyky a záveje," podotkli.

Výstrahy druhého stupňa

Meteorológovia v tejto súvislosti už vydali výstrahy prvhého a druhého stupňa pred snežením. Výstrahy prvého stupňa pred snežením a tvorbou snehových jazykov platia celý deň pre celý Banskobystrický a Trenčiansky kraj. Výstrahy druhého stupňa pred snežením a tvorbou snehových jazykov platia pre okresy Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Košice-mesti, Vranov nad Topľou, Trebišov, Michalovce, Humenné, Sobrance a Snina, a to po celý zajtrajší deň, až do stredy do 9. hodiny ráno.

