Národná rada zasadala: Rokovali o návrhu novely zákona o 13. dôchodku, ktorý prešiel do 2. čítania

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA - Tento rok by mali dôchodcovia získať okrem 13. dôchodku v doterajšej výške ešte jeden mimoriadny príspevok. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli vládny návrh novely zákona o 13. dôchodku do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní, prejsť by ho mali celý už na aktuálnej schôdzi.