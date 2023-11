Smrť švédskej študentky (†30) v Škótsku je dodnes záhadou: Objavil ju psíčkar! Strašný nález na jej tele

(Zdroj: X/MSS_Pod)

Z vecí položených vedľa tela polícia rýchlo zistila, že tou ženou bola 30-ročná Annie Börjessonová. Švédka žila v Edinburghu, kde študovala. To, čo viedlo k jej smrti, je aj po dlhých rokoch stále záhadou. Deň predtým, ako ju našli, bola Annie nadšená, že odletí späť do Švédska. Bezpečnostné kamery ju zachytili na letisku Prestwick, ako sama smeruje k letiskovej bráne. Z neznámeho dôvodu sa však otočila a vyšla von, smerujúc k pláži, informuje BBC.

V čase medzi odchodom z letiska a objavením tela ju údajne videl jeden svedok. Škótske úrady poslali list švédskemu veľvyslanectvu, v ktorom tvrdili, že svedok hlásil, že okolo 16:30 videl na brehu niekoho zodpovedajúceho popisu nebohej ženy. Neskôr však svedok vyhlásil, že to nikdy nepovedal.

To nás privádza späť k Davidovi, psíčkarovi, ktorý nahlásil nález tela polícii. "Povedali, že ma budú kontaktovať, ak ma budú potrebovať. Myslel som, že sa niečo dozviem, že ma budú kontaktovať, aby získali viac podrobností. Bolo prekvapujúce, že to nikdy neurobili," povedal Brit. Podľa neho je takéto konanie polície neslýchané, keďže je jediným svedkom.

Zranenia, ktoré sa nedostali do pitevnej správy

O deň neskôr, 5. decembra, napísala škótska polícia list švédskym úradom. V ňom tvrdili, že majú podozrenie, že príčinou Börjessonovej smrti bola samovražda. Jej rodina ale tvrdila, že nie je možné, aby sa Annie sama zabila. Jej mama Guje nevedela pochopiť, prečo by dcéra odišla k moru vzdialenému menej ako kilometer od letiska, z ktorého mala letieť domov. Pitvu tela vykonali v nemocnici v meste Ayr. Lekári dospeli k záveru, že príčinou úmrtia bolo s najväčšou pravdepodobnosťou utopenie. V správe sa uvádzalo, že nedošlo k žiadnym závažným zraneniam. Pohrebári, ktorí narábali s jej telom, si však myslia opak.

Záhadné modriny a vyšklbané vlasy

Pracovník, ktorý sa staral o odoslanie tela späť do Švédska, uviedol, že boli na ňom modriny, ktoré z nevysvetliteľných dôvodov neboli zahrnuté v pitevnej správe. Stav pozostatkov bol podľa neho tiež extrémne zlý. "Považujem to za dosť nezvyčajné vzhľadom na okolnosti jej smrti," vyhlásil. Pohrebníčka Gun Danebergová, ktorá obdržala telo vo Švédsku, vraj po otvorení rakvy na tele videla odtlačky prstov a rozsiahle modriny, akoby Annie niekto udrel. Okrem toho jej krásne dlhé blond vlasy boli nahrubo ostrihané, ako keby ich niekto chytil a vyšklbol. "Nikdy predtým som nič podobné nezažila. Myslím, že rodina bola v šoku. Všetky tie modriny si nemohla spôsobiť sama." Na tele boli taktiež nájdené mikroskopické tvory, ktoré podľa všetkého pochádzali zo sladkovodného prostredia. To je zvláštne, ak vezmeme do úvahy, že sa údajne utopila v Firth of Clyde, teda v slanej vode.

Nezmyselné súvislosti

Neskôr, počas práce na dokumente vydanom v roku 2023, novinárka Hazel Martinová podala žiadosť o sprístupnenie informácií o fotografiách zhotovených počas Börjessonovej prvého posmrtného vyšetrenia. Kompetentné úrady však jej žiadosť odmietli, pretože to údajne nebolo vo verejnom záujme. Fotografie nevidela ani rodina zosnulej, pretože to vraj nebolo v záujme rodiny. Myslia si, že Annie niekto zbil, utopil a potom preniesol na pláž tak, aby to vyzeralo ako samovražda. Hazelová sa stotožňuje s toutou teóriou a pýta sa, prečo by žena cestovala 128 kilometrov od svojho domova tam, kde je voda v zálive extrémne plytká a musela prejsť približne 800 metrov, aby dosiahla hĺbku, v ktorej sa dá plávať, a teda aj sa utopiť.

Detektív Michael Neill, ktorý mal v osudný deň službu, tvrdil, že veľa rodín má problém akceptovať, že ich milovaný si vzal život. "V celom vyšetrovaní nebolo vôbec nič, čo by naznačovalo, že tento prípad by mal nejaké kriminálne pozadie," povedal. To však podľa príbuzných nie je pravda. Upozornili na viacero zvláštností, ktoré by mali byť prešetrené.

Záhadný hráč rugby

Krátko pred smrťou Annie povedala svojim kamarátom, že sa v nočnom klube stretla s mužom, ktorý tvrdil, že je hráčom rugby, Novozélanďanom Martinom Leslieom. Vraj bol veľmi nástojčivý, až do tej miery, že sa cítila nepríjemne. O niekoľko dní zašla na miestnu plaváreň, kde sa objavil aj Leslie a pozoroval ju, ako pláva. Svojej rodine vo Švédsku povedala, že sa obáva, že je sexuálny predátor. Nikdy sa ho však nepodarilo vypátrať.

Odpočúvanie hovorov

Polícia tvrdila, že Börjessonovej nikto počas posledných troch dní pred smrťou netelefonoval, ale jej mama s tým nesúhlasí. Priateľ Annie bol údajne svedkom toho, ako s niekým volala 3. decembra, čiže krátko predtým, ako odišla na výlet do Prestwicku. Dva dni pred smrťou údajne zavolala rodine vo Švédsku z telefónnej búdky a povedala, že má podozrenie, že niekto odpočúva jej mobilné hovory.

Štátne tajomstvo

Americká novinárka Kristina Börjessonová si vybudovala reputáciu na vyšetrovaní tajných služieb v Amerike. Približne v čase Börjessonovej smrti oznámila, že americká spravodajská služba lietala s podozrivými teroristami po celom svete. Využívali aj letisko Prestwick, najmä na to, aby dostali väzňov z Blízkeho východu do väzníc ako Guantánamo Bay. Teória hovorí, že agenti si pomýlili Annie s podozrivou, čo viedlo k jej smrti.

Ďalší novinár pridal tejto teórii váhu a požiadal o nahliadnutie do korešpondencie medzi švédskou a škótskou vládou týkajúcu sa Annieinej smrti. Nevyhoveli mu, pretože akýkoľvek materiál týkajúci sa mŕtvej ženy by mohol poškodiť vzťahy Škótska s cudzím štátom. Zistilo sa tiež, že prípad je vo Švédsku utajovaným štátnym tajomstvom. Ale ak Börjessonovej smrť bola samovražda, prečo by potom malo ísť o štátne tajomstvo? Táto a mnoho ďalších otázok zostávajú aj naďalej nezodpovedané.