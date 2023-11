Strašidelný zážitok mladej Slovenky Niky z vlaku: Do kupé si k nej prisadol muž, nasledoval horor!

(Zdroj: Getty Images)

V ostatnom čase sa ženy čoraz častejšie stretávajú s prípadmi mužov, ktorí rovno na verejnosti siahnu po svojich genitáliách a bez váhania sa začnú ukájať. Ženy nevedia čo v danej situácii robiť, obzvlášť ak sa to stane na mieste, z ktorého nevedia len tak ujsť.

Takýto zážitok sa odhodlala popísať na sociálnej sieti aj študentka Nika. Cestovala večerným vlakom v smere z Bratislavy do Prahy. V Bratislave bol vlak plný, no takmer všetci cestovali len do Brna. Ona však pokračovala ďalej. V kupé zostala za Brnom sama, až kým vlak nezastavil v Kolíne. „V Kolíne nastúpil jeden pán (35-40 rokov), slušne sa ma opýtal, či je voľné. Ďalej som počúvala pesničky. Všimla som si jednu zvláštnu vec, a to, že sa hrá s rukami pod bundou, ale nemám za potreby sa na niekoho pozerať a riešiť ho,“ vysvetľovala Nika prečo si hneď neuvedomila, čo ten pán s rukami pod bundou robí.

„Po čase sa mi mobil vybíjal a ja som si zapojila nabíjačku a ďalej som hudbu nemohla počúvať. V kupé to zrazu šušťalo pod pánovou bundou. Bolo 22:10 a my sme už vchádzali do Prahy a ja som vtedy zistila, že pán vedľa mňa masturboval,“ napísala Nika.

Konanie pána ju úplne vykoľajilo. Znechutenie sa miešalo so strachom. „Keď som to zbadala, v momente som sa začala triasť, nevedela som sa ani nadýchnuť.“ Od strachu sa rozplakala, no ani to pána nevykoľajilo a pokojne pokračoval ďalej. Nika sa bála, že keď skúsi ujsť, muž by jej mohol niečo spraviť, už len z toho, že by sa jej dotkol, sa jej dvíhal žalúdok. Navyše sedel pri dverách do kupé, mala preto pocit, že nemá ako ujsť. „Do pár minút sa pán spravil a odišiel dve minúty pred príchodom na stanicu.“ Šok z celej udalosti Ninu paralyzoval, nevedela čo má robiť, ani nevedela kde vlastne je. Až dávno potom jej napadlo, čo mohla urobiť, že mohla zavolať políciu. Aj preto vyzýva ženy na sociálnej sieti, aby sa nezľakli tak ako ona, aby fotili, natáčali, aby s tým niečo urobili, lebo inak takí ľudia nezmiznú.

Na záver svojho statusu nezabudla napísať odkaz internetovým diskutérom, ktorí zjedli všetku múdrosť sveta: „ušetrím všetky komentáre neandertalcom ako sú: mala sa obliecť, to sú tie topíky a nenosenie podprseniek. Vo vlaku bola strašná zima a bola som neustále v zimnej bunde. Ďakujem.“