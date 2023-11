Predĺžený víkend prinesie pokles hranice sneženia a mrazy: MAPA Na týchto miestach vás prekvapí snehová pokrývka!

Predĺžený víkend prinesie sneh aj do nižších polôh (Zdroj: SHMÚ)

Z Atlantiku sa presúva tlaková níž LINUS. Nad územím Francúzska sa prehĺbi, a v podobe víchrice a orkánu zasiahne Nemecko, kde môže spôsobiť aj materiálne škody. Aj keď táto búrka prinesie zmenu aj na naše územie, vietor už nebude dosahovať v nárazoch také extrémy. Snehové zrážky by sa však s príchodom chladného vzduchu mali objaviť v niekoľkých oblastiach. Aj keď v piatok meteorológovia predpovedajú snehové zrážky iba v horských oblastiach, už podvečer začne do našej oblasti prúdiť chladnejší vietor, ktorý spôsobí náhly pokles hranice sneženia.

Primátor Matúš Vallo po rokovaní Združenia K8 o zvyšovaní poplatkov (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Tá by sa mala posunúť až k 700 m.n.m. Obozretní by mali byť najmä vodiči, pretože s príchodom chladného vzduchu, klesajúcich teplôt a snehových zrážok môže byť ovplyvnená aj doprava a na cestách môže vznikať poľadovica. Počas soboty bude ešte chladnejšie a hranica sneženia sa posunie ešte nižšie. Tentokrát to bude už 400 m.n.m. Podľa SHMÚ tak sneh môže pokryť väčšinu územia Slovenska. Hranica sneženia sa bude presúvať do vyšších polôh až v nedeľu.

Chladný záver týždňa a sneženie prechodne aj v nižších polohách Koncom týždňa, najmä počas víkendových dní, očakávame v... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Wednesday, November 15, 2023

Najviac snehových zrážok možno očakávať na severe Slovenska. Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí medzi 0 a +6 stupňov Celzia. A hoci chladné a severné prúdenie vetra prinesie na niektorých miestach aj teploty pod bodom mrazu, snehová pokrývka sa zrejme dlho neudrží. Na súvislú snehovú pokrývku si tak budeme musieť zrejme ešte chvíľu počkať. Pre vodičov to ale jednoznačne znamená, že je najvyšší čas na prezutie pneumatík.