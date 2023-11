Svedok v kauze Mýtnik nepotvrdil miliónové škody štátu za systémy pre finančnú správu

Pojednávanie s Jozefom Brhelom

Ako Hrnko uviedol, projekty, na ktorých sa QBSW podieľala pre finančnú správu (FS), boli virtuálna registračná pokladnica, e-kasa, informačný systém kontrolných známok a projekt Alladin. Firma mala bezpečnostnú previerku. Ľudia, ktorí pracovali pre QBSW, so zamestnancami FS síce komunikovali, ale vždy to bolo v súčinnosti s pracovníkmi Allexis, keďže zmluvný vzťah bol medzi ňou a FS. Subdodávky poskytovali za štandardných trhových podmienok a podieľalo sa na nich viac než 150 zamestnancov.

Podporil tvrdenia obhajoby týkajúce sa hodnoty informačných systémov a s nimi súvisiacich prác. Podľa obžalovaného Jozefa Brhela mladšieho výpoveď Hrnka potvrdila nesprávnosť a absurditu posudku policajného znalca Jiřího Jelínka z Ústavu súdneho inžinierstva (ÚSI) v Žiline. "Rozbila samotnú škodu uvedenú v obžalobe," zdôraznil. Jelínek tvrdil, že informačné systémy dodané firmou Allexis pre FS nemali hodnotu 53,8 milióna eur, ale len 8,7 milióna eur. Podľa obžaloby boli predražené. Naopak, podľa znalca obhajoby Pavla Paholíka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave informačné systémy mali takú hodnotu, za akú ich v tendroch získala FS.

"Systém e-kasy, na ktorej SR zarába ročne okolo 200 miliónov eur, čo potvrdil aj bývalý prezident FS František Imrecze, stál štyri milióny eur. QBSW zaň dostala vyplatené od Allexisu dva milióny eur. Podľa Jelínka mala stáť e-kasa 291.000 eur, pokiaľ by mal pravdu, tak neoprávnená cena Hrnka by musela byť 1,7 milióna eur. Pri zohľadnení cien všetkých informačných systémov a v porovnaní s nepravdivým nacenením znalca to znamená, že celkovo sa mal svedok neoprávnene obohatiť minimálne o vyše 17 miliónov eur na všetkých kontraktoch Allexis pre FS. Týmto sa špeciálna prokuratúra vôbec nezaoberá, keďže účelovo rieši iba meno Brhel," konštatoval Jozef Brhel mladší.

Obhajca podal trestné oznámenie

Obhajca Michal Mandzák podal zhruba pred mesiacom na generálnej prokuratúre trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nepravdivého znaleckého posudku v súvislosti s posudkom ÚSI. Ako v pondelok avizoval, doplní ho aj o skutočnosti uvedené svedkom Hrnkom. "Výsluch preukázal, že obžaloba je postavená na vode a protichodných dôkazoch," dodal Mandzák. Obžaloba v kauze Mýtnik sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur.