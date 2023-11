Koalícia čoskoro zverejní Programové vyhlásenie vlády: Čo na to politológ? Kopa skepsy a očakáva aj jeho porušovanie!

Pellegrini, Fico a Danko majú pred sebou úlohu zverejniť Programové vyhlásenie vlády. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Už niekoľko týždňov sme svedkami novovytvorenej vládnej koalície na čele so Smerom-SD. Jej podpornými bodmi sú Hlas-SD a SNS, ktoré tvoria zvyšok koalície a zrejme mali čo hovoriť aj do tvoriaceho sa Programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré čoskoro uzrie svetlo sveta. Kým sa však oficiálne zverejní, my sme sa s politológom rozprávali o tom, čo od neho očakávať a ako sa bude asi dodržiavať. Optimisticky znejúcej odpovede sme sa však veľmi nedočkali.